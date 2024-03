“Zarfi i Zi i për herë të dytë”, Egla teshtin dhe “pështyn” në fytyrë Roza Latin: Kam alergji nga ty

Debatet në shtëpinë e BBV3 duket se nuk kanë fund. Pas sherrit me Riken, ku kjo i fundit i hodhi pana në fytyrë, Egla ka bërë debat dhe me Roza Latin. Roza Lati e ngacmon duke i thënë “ka një zarf të zi për herë të dytë në shtëpi” ndërkohë që Egla për ta shmangur i teshtin para fytyrës, duke e spërkatur me pështymë.

Teshtimat e Eglës zgjatën deri në momentin që shkoi Ilnisa dhe u bë gati t’i teshtinte në fytyrë, por Egla u mbrojt me jorganin e saj.

“Kam alergji në fytyrën e saj”, i tha Egla-Rozës.

Ky veprim nuk u prit aspak mirë nga banorët e tjerë. Nuk është rast i vetëm ku Egla bën sherre, debate dhe ka gjithë banorët e shtëpisë kundër.