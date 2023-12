"Liridona ka ditur sekrete të mëdha", "analisti" i videos së Luanës bëhet meme sërish

Duke publikuar foton e mesiperme, Ermal Mulosmani shkruan: Nuk e di pse bëhen hetime... Të thërrasin këtë dhe ua zgjidh gjithë misteret.

Në Shqipëri Kosovë e Maqedoni, një dhe i vetmi!

Moda e te thenit dicka per cdo gje, mjaft te zeme nje vend ne banaqet televizive te Tiranes, ka prekur me se shumti vitet e fundit "ekspertin" Ervin Karamuco.

I njohur per deklaratat e tij famoze dhe pa asnje baze lidhur me videon qe pretendoi se i perkiste nje vajze te showbizit, madje e tregoi videon ne nje emision televiziv duke mos thene vetem emrin e Luanes, edhe kesaj radhe, ai ka goditur serish.

Karamuco i ftuar ne nje nga debatet e diteve te fundit lidhur me ngjarjen e rende te ndodhur ne Kosove, vrasjen e Liridones nga bashkeshorti Naim Murseli, ka deklaruar se gruaja e vrare "ka ditur sekrete shume e medha".

Forma dhe menyra e pershkrimit qe ben Karamuco, te jep pershtypjen se aq i sigurt eshte ai, saqe mund te kete biseduar me viktimen para vrasjes, apo sikur i ka pare me syte e tij 'sekretet e medha" qe ajo di.

Duke mos u zgjatur me tej per shkak te ngjarjes se rende e cila kerkon nje trajtim serioz ne respekt te dhimbjes se familjes, miqve, te afermve dhe mbare shqiptareve, vlen te theksohet se "gjitholloget" qe nuk lene rast pa dale ne ekran edhe per tragjedi si kjo, se pari duhet te kujdesen qe te mos thone mufka te tilla sepse ne vend se te bejne klikime, do te behen vete meme.