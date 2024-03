Ky është cikloni i të ftohtit që po vjen drejt Ballkanit

Një ciklon i fuqishëm po zhvillohet në Itali duke sjellur destabilizim të fuqishëm të motit në Mesdhe e sidomos në Itali dhe pastaj në Gadishullin Ballkanik dhe territoret tona.

Shi do të vjen nga deti fillimisht në Shqipëri orëve të pasdites ditën e hënë. Vende-vende priten stuhi shiu me vetëtima dhe bubullimë. Fronti do të jetë i fuqishëm dhe do të përfshijë pastaj tërë Shqipërinë, Maqedoninë Veriore, Kosovën dhe Luginën e Preshevës.

Pas Shqipërisë reshjet e shiut përfshijnë perëndimin e Maqedonisë së Veriut e më së voni Kosovën dhe Luginën e Preshevës.

Natën e ardhshme në gati tërë territoret tona do të ketë reshje shiu e në viset e larta malore do të fillojnë reshje të dendura bore. Në jug të Shqipërisë gjatë natës reshjet do të pushojnë ngase fronti do të kalojë më herët atje.

Më së paku reshje shiu sipas disa modeleve priten në veri dhe ndoshta edhe në verilindje të Kosovës.

doqoftë, edhe kalimit të ciklonit nga e mërkura nuk do të ketë stabilizim të motit, ngase në shtresa të larta të atmosferës do të mbetën masa mjaft jo-stabile ajrore që shpeshherë do të sjellin reshje e rrebeshe të herëpashershme, lokale shiu e në viset e larta malore nuk do të mungojnë reshjet e borës.



Sipas ecurive aktuale sinoptike ende ka gjasa të forta për ndonjë goditje të fortë dimërore gjatë muajit Mars, por kjo mbetet ende për tu elaboruar dhe të shpresojmë të jetë sa më e butë ngase sinqerisht edhe pse jemi entuziastë të mëdhenj të borës tani nuk na duhet./MeteoBallkan