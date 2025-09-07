Kurti: Kushtetuesja po funksionon si hije politike e opozitës ndaj VV-së
Kreu i VV-së, Albin Kurti ka deklaruar se Gjykata Kushtetuese po funksionon si një hije politike e opozitës kundër Vetëvendosjes. Ai ka theksuar se, pas zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit dhe katër nënkryetarëve, Gjykata ndërmori një masë të përkohshme me kërkesë të Listës Serbe.
Sipas tij, kjo është e ngjashme me një vendim që do ta merrte Arben Vitia, nëse do të lëshonte një raport mjekësor për t’i dërguar në pushim mjekësor shtatë gjyqtarët për shkak të gjendjes së tyre të rënduar.
Kurti ka theksuar se, nga katër muaj e gjysmë që nga mesi i prillit, tre muaj janë vonesë e vetë Gjykatës Kushtetuese. Ai ka shtuar se është dashur një muaj e gjysmë për trajtimin e ankesës së AAK-së, si dhe po aq për ankesat e LDK-së dhe PDK-së. Sipas tij, opozita i drejtohej Gjykatës Kushtetuese në çdo moment. “A e dini pse? Sepse pesë nga shtatë gjyqtarët e Kushtetueses janë zgjedhur në vitin 2018, kur në pushtet ishte koalicioni i PAN-it me Listën Serbe”, ka deklaruar ai.
Ai ka theksuar se kjo nuk është hera e parë që Gjykata Kushtetuese ka penguar punët e mira të Qeverisë. Ai ka përmendur se në tetë raste të ndryshme, me vendimet e saj, janë bllokuar nisma reformuese të ekzekutivit, duke i shpallur si antikushtetuese.
“Gjykata Kushtetuese na e ka rrëzuar ligjin për vendosjen e çmimit tavan. Kjo ka qenë dita më e pikëlluese e imja si kryeministër”, ka deklaruar Kurti.
Ai ka tërhequr vëmendjen edhe për mënyrën se si qytetarët dhe institucionet po informohen. “Nëse ata që kanë për detyrë të informojnë nuk kanë filtra ndaj këtyre lajmeve dhe nuk i bëjnë me qëllim, duhet ne si aktivistë dhe qytetarë të kemi filtrat tonë ndaj këtyre lajmeve dezinformuese”, ka thënë ai.
Në vazhdim, Kurti ka folur edhe për Serbinë, duke thënë se gjatë këtyre viteve ia kanë zbuluar fytyrën e vërtetë Aleksandar Vuçiqit. Ai ka theksuar se protestat në Serbi po organizohen nga populli dhe jo nga kryeministri i Kosovës.
“Duhet pasur kujdes edhe për adresat ku po informohemi dhe kush po i thotë ato. Nëse ata që e kanë për detyrë të informojnë nuk kanë filtrat e lajmeve, nëse nuk i bëjnë me qëllim, duhet ne të kemi filtrat tonë të këtyre informacioneve, shpesh dezinformuese. Nuk ka si të mos të lidhet me fqinjët tanë veriorë, me të cilët kemi kontrast të thellë, edhe sa i përket të kaluarës, tashmes dhe të ardhmes. Ne luftojmë krimet e luftës, i zbardhim ato, ndërkaq ata nuk i pranojnë dhe i mohojnë krimet e kryera. Meqenëse ne dëshirojmë BE-në dhe NATO-n, Serbia po orientohet nga Federata Ruse. Ju e patë që Vuçiq më kishte akuzuar mua se unë po i organizoj e urdhëroj protestat atje, se ato po bëhen nga ne. Kjo nuk është çudi, po ndodh me të gjithë diktatorët që janë shkëputur nga populli i tyre, të cilin e shtypin dhe nuk i besojnë. Në rrethana kur nuk i beson popullit, gjithçka po duket se ia bëjnë nga jashtë. Aleksandër Vuçiqit protestat po ia organizon populli i Serbisë, dhe jo kryeministri i Kosovës”, ka thënë Kurti.