“Jam gati te vdes”, deklarata e fortë e Vuçiç, kush po e kërcenon presidentin serb

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, gjatë një takimi të zhvilluar me kryeministren e Serbisë Ana Brnabiç dhe një pjesë të bashkëpunëtorëve të saj ta se është gati të vdesë por nuk e dorëzon pushtetin pa pasur zgjedhje.

“Të gjitha zgjedhjet do t’i bëj, jam ngopur me të gjitha mashtrimet, jam gati të vdes, nuk kam frikë fare! Ja, po pres që ata frikacakët të vijnë të më vrasin, por atyre nuk do t’u dorëzoj kurrë pushtetin pa zgjedhje”, ka thënë Vuçiç gjatë mbledhjes.

Mediat serbe, thonë se të enjten, në seancën e Qeverisë në të cilën ishte ftuar, Vuçiç do të shpallë një vendim të rëndësishëm që do të përcaktojë të ardhmen e vendit dhe qytetarëve të tij, duke përmendur edhe ndryshimin e qeverisë.

Ndërkohë kryeministrja e Serbise, Ana Brnabiç, ka thënë se është e gatshme të japë dorëheqje pas protestave të shumta që kanë përfshirë vendin. Brnabiç, deklaroi se Vuçiç e ka rezervuar dorëheqjen e saj. Por sipas saj nëse Vuçiç ndryshon mendje, ata janë të gatshëm për zgjedhje të reja.