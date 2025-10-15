Grenell revoltohet me Von der Leyen pas vizitës në Kosovë: Gjykata juaj mbajti Thaçin për 5 vjet në qeli
Emisari Special i Presidentit Trump për Misionet e Posaçme, Richard Grenell ka reaguar ashpër pas vizitës së Presidentes së Komisionit Europian, Ursula Von Der Leyen në Kosovë.
Grenell i është kundëpërgjigjur një postimi të Von der Leyen në X, ku kjo e fundit teksa ka publikuar foto nga takimi me Osmanin dhe Kurtin, thekson se Kosova duhet të ndërtojë institucione të forta.
Ai nënvizon se Von der Leyen nuk ka reaguar teksa Gjykata e Hagës mban për pesë vite në paraburgim Hashim Thaçin, vetëm se Thaçi po shkonte për të takuar Donald Trump për të krijuar një marrëveshje paqeje që përfshinte shpërbërjen e punës së Jack Smith/gjykatës.
“Gjykata juaj e Hagës e ka mbajtur Presidentin Thaçi për 5 vjet. Si mund t’i shpërndani këshilla gjyqësore ndonjë vendi? Ju qëndruat të heshtur ndërsa Jack Smith arrestoi një President në detyrë, vetëm sepse ai ishte duke shkuar për të takuar Donald Trump për të krijuar një marrëveshje paqeje që përfshinte shpërbërjen e punës së Jack Smith/gjykatës.
Është e turpshme se si media e ka injoruar këtë ndjekje penale politike.”, shkruan Grenell në X.