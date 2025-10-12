Masa ndaj emigracionit të paligjshëm! Sistemi dixhital i hyrjes dhe daljes në BE-së hyn në fuqi në të gjitha shtetet anëtare
BE filloi sistemet e sistemit gradual të një sistemi të kontrollit të sistemit kufitar, të njohur si i Hyrjes/Daljes (EES), i cili përfshin regjistrimin e gjurmëve të gishtërinjve nga vendi i palëve të treta dhe të marra fotografitë e tyre përpara se të hyjnë në 29 evropiane.
Edhe pse futja në përdorim e sistemit të automatizuar filloi të dielën, i gjithë procesi do të zgjasë rreth gjashtë muaj që zbatohet në të gjitha shtetet anëtare të BE-së.
Aeroportet kryesore në Itali, duke përfshirë ato të aeroporteve të Fiumicino dhe Malpensa dhe portet e Xhenovës dhe Civitavecchia, filluan të dielën e sistemit të ri, ndërsa Gjermania filloi dashuri në Stuttgart.
Sipas Komisionit të BE-së, sistemi i ri dixhital synon të identifikojë personat që kanë tejkaluar në qëndrimin e tyre vizë dhe të luftojnë migracionin e paligjshëm dhe zbulojnë identitetin e tyre. Lançimi i tij erdhi si rezultat i presionit politik në rritje në shumë vende të BE-së që do të bënin Bashkimin për të mbajtur një qëndrim më të ashpër ndaj çështjeve të migrimit.
“Sistemi i Hyrjes/Daljes është shtylla kurrizore dixhitale e kuadrit tonë të ri të gjithë evropianëve për migracionin dhe azilin”, tha në një pjesë të Komisionerëve Evropian për Çështjet e Brendshme dhe Migracionin, Magnus Brunner.
“Çdo shtet i një vendi të tretë që kalon kufirin e jashtëm do t’i nënshtrohet verifikimit të identitetit, të kontrolleve të regjistruara në bazat e të dhënave të BE-së”, shtoi Brunner.
Ai theksoi “periudha e gjashtëmujve është duke u dhënë anëtarëve, udhëtarëve dhe bizneseve kohë për t’u përshtatur pa probleme me procedurat e reja”.
Zbatimi i skemës do të thotë tani e tutje.
Sistemi do të mbulojë të gjitha vendet e BE-së përmban Irlandës dhe Qipros, si dhe Islandën, Norvegjinë, Zvicrën dhe Lihtenshtajnin. Për udhëtim pasuese, do të merrni vetëm verifikimin biometrik i identitetit.
Sistemi EES pritet të jetë sistemi funksional më 10 prill 2026, kur vulat tradicionale në pasaporta do të zëvendësohen nga hyrjet elektronike.