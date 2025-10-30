Abuzoi seksualisht me të miturin, arrestohet 48-vjeçari në Tiranë
Një 48-vjeçar, i identifikuar si shtetasi Fatjon Bushi është arrestuar për veprën penale të abuzimit me të mitur.
Mësohet se Bushi ishte klient në një lokal në Kamëz ku një 15-vjeçar ishte marrë në provë për t’u punësuar.
Bushi dyshohet se ka abuzuar seksualisht me 15-vjeçarin.
“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 5 arrestuan shtetasin F. B., 48 vjeç, si dhe u referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin T. Xh., 37 vjeç, pasi shtetasi F. B. dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë, me një shtetas të mitur, i cili ishte i punësuar në menyrë të kundërligjshme, nga shtetasi T. Xh”, thuhet në njoftimin e policisë.