Vendimi historik i Trump, mesazh për Putin, SHBA do të testojë raketat bërthamore për herë të parë pas 30 vitesh
Grindja mes Amerikës dhe Rusisë po bëhet bërthamore. Për herë të parë pas 30 vitesh, udhëheqësit ushtarakë të Shteteve të Bashkuara do të rifillojnë testimin e armëve nukleare në mënyrë që të mbajnë ritmin me vendet e tjera si Rusia dhe Kina.
“Për shkak të programeve të testimit nga vendet e tjera, unë i kam udhëzuar Departamentit të Luftës që të fillojë testimin e armëve tona bërthamore në baza të barabarta”, shkroi presidenti Donald Trump në mediat sociale pak para takimit me liderin e Kinës.
SHBA-të kanë më shumë armë bërthamore se çdo vend tjetër, tha Trump, me Rusinë në vendin e dytë dhe Kinën shumë larg pas tyre. Uashingtoni nuk ka kryer testime të armëve bërthamore që nga viti 1992.
Kjo vjen vetëm disa ditë pasi Trump dënoi ashpër Rusinë për testimin e një rakete me energji bërthamore, e cila thuhet se ka një rreze të pakufizuar veprimi. Trump pranon “fuqinë e jashtëzakonshme shkatërruese” të armëve bërthamore, por shton se ai “nuk kishte zgjidhje tjetër” veçse të përditësonte dhe rinovonte arsenalin amerikan gjatë mandatit të tij të parë në detyrë.
Ai tha gjithashtu se programi bërthamor i Kinës “do të përfundojë brenda 5 vjetësh”.
Trump nuk sqaroi me detaje se si do të zhvilloheshin testet, por njoftoi se “procesi do të fillojë menjëherë”. Kjo shënon një përmbysje të dukshme të një politike të kahershme të SHBA-së. Testi i fundit i armëve bërthamore të SHBA-së ishte në vitin 1992, përpara se ish-Presidenti republikan George HË Bush të lëshonte një moratorium me përfundimin e Luftës së Ftohtë.