Sërish tërmet në Greqi, ja sa ishte magnituda

Një tërmet me magnitudë 3.8 të shkallës Rihter është regjistruar në Greqi. Paraprakisht nuk raportohet për dëme materiale apo të lënduar.

Kujtojmë se një tjetër tërmet prej 4.7 ballë i shkallës Rihter ka rënë mëngjesin e sotëm në ishullin e Korfuzit. Tërmeti ra rreth orës 07:20 dhe epiqendra ka qenë 31 kilometra në jugperëndim të Othonit.

Në të njëjtën zonë, bëhet me dije nga mediat greke se ka patur edhe dy tërmetet të tjera, i pari me magnitudë 2.9, pasditen e djeshme dhe i dyti me magnitudë 3.5 rreth orës 02:12 mëngjesin e sotëm.