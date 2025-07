5 vite nga krimi i pilotit që vrau gruan, babai i të ndjerës: Vajza nuk e di…

Në ishullin grek të Alonisos, në një shtëpi të mbushur me kujtime, gjyshërit e vogëlushes Lydia gjejnë ngushëllim në një ngjashmëri prekëse: e vogla është kopja e nënës së saj të ndjerë, Caroline Crouch.

“Duket se ajo ka trashëguar mirësinë e brendshme të Caroline,” -thotë gjyshi i saj, David Crouch, 82 vjeç, teksa flet me dhimbje, por edhe me shpresë për të ardhmen e mbesës.

Pesë vjet pas ngjarjes që tronditi Greqinë dhe më gjerë, Lydia Crouch është rritur nën kujdesin e gjyshërve të saj, David dhe Susan. Babai i saj, Babis Anagnostopoulos, një pilot helikopteri grek, vrau gruan e tij Caroline më 11 maj 2021 një krim që pretendoi fillimisht se ishte pasojë e një grabitjeje, por që më pas u rrëfye si një akt i ftohtë vrasjeje. Anagnostopoulos, tani 37 vjeç, është dënuar me burgim të përjetshëm dhe nuk ka më kontakt me vajzën.

Për Lydian, jeta vazhdon me ritualet e përditshme dhe me përkujdesjen e butë të gjyshes. Susan, e cila prej asaj nate tragjike ka zgjedhur të mos flasë publikisht, i është përkushtuar tërësisht rritjes së mbesës. Ajo fle çdo natë me Lydian në shtratin që dikur i përkiste Caroline-s.

Por gjyshi, David Crouch, i cili nuk ka ngurruar të flasë për vrasjen e së bijës, hedh sot dritë mbi një pistë të re. Ai pretendon se vrasja e Caroline-s nuk ishte thjesht një shpërthim emocional i bashkëshortit të saj, por një akt i urdhëruar nga një bandë trafikantësh droge. Ai thotë se në një letër të dërguar nga burgu, Anagnostopoulos i kërkoi falje bashkëshortes së Davidit, Susanës, duke rrëfyer se ishte përfshirë në një rrjet kriminal droge dhe se kishte marrë urdhër nga banda për të “heshtur” Caroline-n, pasi ajo kërcënoi se do ta denonconte.

Letra, që sipas Davidit është shkruar me dorën e Anagnostopoulos-it, është mohuar nga ky i fundit dhe nga prindërit e tij, të cilët pretendojnë se gjyshi e ka sajuar për shkak të dhimbjes. Por David qëndron i vendosur:

“Ishte letra e një burri të dobët, që kishte guximin të vriste vetëm kur ajo flinte.”

Ai rrëfen se vrasësi i Caroline-s ishte prezantuar me grupin e drogës përmes një pronari restoranti lokal, i cili më pas u gjet i vdekur nga një plagë me armë zjarri. Ndërsa autoritetet e cilësuan si vetëvrasje, David beson se ai u vra për të mbyllur gojën.

Lydia, tashmë pesë vjeç, e di vetëm se është lindur në Greqi dhe se nëna e saj ka ndërruar jetë. Ajo nuk është ende e vetëdijshme për rrethanat tragjike të së shkuarës së saj. “Ajo nuk e ka idenë se çfarë do të thotë kjo dhe e pranon pa koment,” – thotë Davidi, i vetëdijshëm se një ditë do t’i duhet të përballet me të vërtetën.

Gjyshi shprehet i prerë për të ardhmen:

“Ngushëllimi im i vetëm është se ajo nuk do ta takojë kurrë të atin. Do të sigurohem për këtë.”

Familja Crouch vazhdon jetën mes kujtimeve të dhimbshme dhe shpresës për një të ardhme më të ndritur për Lydian e cila, sipas gjyshërve të saj, mban gjallë dritën dhe shpirtin e nënës së saj të ndjerë.