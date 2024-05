Tërmet në Greqi, magnituda dhe epiqendra

Një tërmet me magnitudë 4.1 Rihter ka goditur Greqinë këtë të premete.

Mediat greke bëjnë me dije se ndodhi ndodi në orën 15:56 (ora lokale), ndëra mësohet se epiqendra e lëkundjeve ishte Kefalonia .

Sipas Institutit Gjeodinamik, epiqendra e tërmetit ndodhet 6 kilometra në jugperëndim të Lixourit me një thellësi 17 kilometra.

Më herët, rreth orës 13:48, u reghjistrua një tjetër tërmet me magnitudë 3.9 Rihter, me epiqendër 5 kilometra në jug-jugperëndim të Lixourit me thellësi 15.2 kilometra.

Nuk ka raportime për dëme materiale.