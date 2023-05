Zgjedhjet në Turqi/ Erdogan drejt fitores së sigurtë, publikohen rezultatet e sondazheve paraprake

Duket se Rexhep Tajip Erdogan po shkon me shpejtësi drejt një fitoreje të re elektorale pasi një sondazh i ri i kompanisë parashikoi rezultatin e raundit të parë në zgjedhjet presidenciale në Turqi, duke e treguar atë të jetë përpara me një diferencë prej 7,88% nga rivali i tij Kemal Kilindaroglu.

Özdemir Research njoftoi rezultatet e sondazhit të saj për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të kryer në një kampion prej 3250 të anketuarve në 81 provinca.

Në fakt, Özdemir Research, i cili bëri një nga parashikimet e suksesshme të raundit të parë të sondazheve parlamentare dhe presidenciale, duke marrë parasysh marzhin e gabimit, tregon se Erdogan kryeson garën për presidencë me një diferencë prej 7,88 pikësh.

Në pyetjen “për cilin kandidat keni ndërmend të votoni në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale që do të mbahen të dielën më 28 maj 2023?”, rezultati pas shpërndarjes së votave i jep Rexhep Tajip Erdogan 53,94 % dhe Kemal Kilicdaroglu 46,06 %, duke shënuar një diferencë prej 7,88%.

Në raundin e parë të zgjedhjeve të mbajtur më 14 maj, Recep Tayyip Erdogan mori 49,52% të votave, Kemal çdaroglu 44,88%, Sinan Ogan 5,17% dhe Muharrem Ince 0,43%. Özdemir Research në sondazhin e fundit zgjedhor të publikuar për raundin e parë më 14 maj, e nxori kandidatin e Aleancës Popullore Rexhep Tajip Erdogan me 48.4%, kandidatin e Aleancës Kombëtare Kemal Kilicdaroglu 45.2% dhe atë të Aleancës ATA Sinan Ogan me 6.4%.

Erdogan është favorit para raundit të dytë, Kilicdaroglu shpreson për një përmbysje

Presidenti turk po përpiqet të zgjasë 20 vitet e tij në pushtet edhe me pesë të tjera, pasi rivali i tij joshë votat nacionaliste duke premtuar se do të dëbojë miliona refugjatë sirianë nëse ai… rrëzon Erdoganin, i cili e ka akuzuar atë për gjuhë urrejtjeje – dhe tha se një fitore për liderin e opozitës do të ishte një fitore e “terroristëve”.

Kemal Kilicdaroglu, i mbështetur nga një opozitë e gjerë, i ka cilësuar zgjedhjet si një referendum mbi drejtimin e ardhshëm të Turqisë dhe ka kërkuar mbështetjen e votuesve nacionalistë për të rritur shanset e tij për fitore.

Kundërshtari i Erdoganit dëshiron të shfuqizojë sistemin presidencial të prezantuar pesë vjet më parë dhe t’i kthejë pushtetin parlamentit dhe kryeministrit. Gjykatat e pavarura dhe shtypi i lirë do të pasojnë këto lëvizje.

Roli i presidentit do të jetë një rol nderi dhe pesë partitë e tjera në aleancën e Kilicdaroglu do të kenë secila një nënkryetar së bashku me dy kryebashkiakët e qendrës së majtë të Ankarasë dhe Stambollit.

Por partia e Erdoganit dhe aleatët e saj nacionalistë dhe konservatorë kanë siguruar një shumicë në parlament dhe nëse aleanca opozitare do të fitonte presidencën, ata mund ta kenë të vështirë të shtyjnë reformat e tyre.

Të dielën, qendrat e votimit hapen në orën 08:00 me orën lokale dhe mbyllen në orën 17:00. Raundi i dytë i zgjedhjeve po zhvillohet tre muaj pasi tërmetet në Turqinë juglindore vranë më shumë se 50,000 njerëz.