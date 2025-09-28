Zemërim në Britani, lejohen martesat midis kushërinjve të parë, pavarësisht rrezikut të defekteve të lindjes
Shërbimi Shëndetësor Kombëtar (NHS) në Britani po përballet me kritika të forta, pas publikimit të udhëzimeve që paraqesin aspekte pozitive të martesave midis kushërinjve të parë, pavarësisht rrezikut të shtuar të provuar të lindjes së fëmijëve me defekte fizike dhe akuzave se kjo praktikë lidhet me shtypjen e grave në disa komunitete.
Programi i Edukimit Gjenomik të NHS-së ka argumentuar se martesat midis kushërinjve të parë, ndërsa rrisin rrezikun e sëmundjeve gjenetike, ofrojnë përfitime të tilla si “rrjete më të forta mbështetëse familjare” dhe “avantazhe financiare”.
Sipas udhëzimeve, mundësia për të pasur një fëmijë me një gjendje gjenetike në popullatën e përgjithshme është 2-3%, ndërsa tek fëmijët e kushërinjve të parë kjo rritet në 4-6%, me NHS-në që thekson se “shumica e këtyre fëmijëve lindin të shëndetshëm”, informon “Daily Mail”.
Dokumenti argumenton gjithashtu se ndalimi do të “stigmatizonte traditat kulturore” dhe sugjeron në vend të një ndalimi, forcimin e këshillimit gjenetik, fushatave informuese dhe programeve të ndërgjegjësimit.
Praktika, e cila është veçanërisht e përhapur në komunitetin britaniko-pakistanez, është lidhur me shkallë më të larta të çrregullimeve gjenetike si fibroza cistike dhe anemia. Shifrat tregojnë se deri në 20% e fëmijëve me probleme kongjenitale në qytete si Sheffield, Glasgow dhe Birmingham vijnë nga familje pakistaneze, krahasuar me vetëm 4% në popullsinë e përgjithshme. Kostoja financiare për NHS vlerësohet të jetë në miliarda paund.
Deputeti konservator Richard Holden tha se partia e tij do të nxisë miratimin e një legjislacioni që ndalon martesat midis kushërinjve të parë, duke argumentuar se kjo praktikë “shkatërron përfshirjen, të drejtat e grave dhe shëndetin e atyre që janë të përfshirë ”. Ai tha se “Shërbimi Kombëtar i Shëndetësisë nuk duhet t’i nënshtrohet praktikave kulturore të dëmshme dhe shtypëse”.
Ai madje akuzoi Partinë Laburiste dhe Keir Starmerin për “injorimin e kërkesave të drejta të shumicës së popullit britanik” dhe për lejimin e kësaj praktike “si një derë e pasme për imigracionin”.
Një sondazh i YouGov zbuloi se tre të katërtat e britanikëve mbështesin ndalimin e martesave midis kushërinjve të parë, ndërsa vetëm 9% duan që sistemi aktual të mbetet.
NHS theksoi se praktika ka një histori në Britani që daton që nga shekulli i 16-të, kur Henry VIII miratoi një ligj që i lejonte atij të martohej me Anne Boleyn dhe më pas me kushërirën e saj, Catherine Howard.