21-vjeçari shqiptar kapet duke shitur kokainë, kishte kthyer banesën në laborator droge
Një 21-vjeçar shqiptar u arrestua me akuzën e posedimit të lëndëve narkotike, me qëllim trafikimi gjatë një kontrolli të karabinierëve në Nocera Umbra.
I riu u ndalua ndërsa udhëtonte si pasagjer në një makinë të drejtuar nga një person tjetër, i cili më vonë u gjet se nuk kishte lidhje me të. Sjellja nervoze e 21-vjeçarit ngjalli dyshimet e oficerëve, të cilët vendosën të kryenin një kontroll të plotë.
Gjatë kontrollit, ata gjetën afërsisht pesë gramë kokainë, tashmë të ndarë në doza gati për shitje, si dhe 550 euro në para të gatshme. Hetimet e mëtejshme i çuan oficerët në një strukturë ku i riu kishte gjetur strehim të përkohshëm.
Atje, gjatë një kontrolli të dytë, ata gjetën një dozë tjetër kokaine, disa gramë hashash dhe materiale paketimi për drogë, informon media italiane.
Gjykata e Spoletos e vërtetoi arrestimin me një gjykim të shkurtuar dhe urdhëroi që i riu të qëndronte në Umbria për një vit, deri në mbyllje të procesit dhe më pas të largohej.