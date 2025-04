Zelensky: Jam i gatshëm për bisedime të drejtpërdrejta me Putin

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha në një intervistë të s martës se do të pranonte bisedimet e drejtpërdrejta me Vladimir Putinin e Rusisë për t’i dhënë fund luftës pothuajse trevjeçare.

Komentet e tij erdhën në mes të ankthit të madh për fillimin e bisedimeve, me Donald Trump – i cili është zotuar t’i japë fund luftimeve – ndërsa afrohet përvjetori i tretë i pushtimit nga Moska.

Intervista u mbajt me gazetarin britanik Piers Morgan. I pyetur se si do të ndihej nëse do të ulej përballë Putinit në një tryezë bisedimesh, Zelensky tha: “Nëse kjo është e vetmja mënyrë me të cilën ne mund të sjellim paqe për qytetarët e Ukrainës dhe të mos humbasim njerëz, patjetër që do të shkoj”, duke shtuar se ai do të shoqërohej nga katër persona.

Ai nuk specifikoi se cilët ishin shoqëruesit e tij, por Morgan foli më herët për bisedime hipotetike midis Rusisë, Ukrainës, BE-së dhe SHBA-së.

“Unë nuk do të jem i sjellshëm me të, e konsideroj atë një armik. Të jem i sinqertë, mendoj se edhe ai më konsideron mua armik”, tha presidenti ukrainas.

Putin javën e kaluar tha se Moska do të zhvillonte bisedime me Ukrainën, por përjashtoi mundësinë që të fliste drejtpërdrejt me Zelensky. Të dy vendet janë përpjekur të kenë një avantazh në fushën e betejës përpara bisedimeve të mundshme.

Kievi ka luftuar për të frenuar forcat ruse dhe Zelensky pranoi se Ukraina nuk ka gjasa t’i kthejë Rusisë një pjesë të territorit që humbi.

“Fatkeqësisht, mbështetja që ofrohet nga partnerët tanë është e pamjaftueshme për ta shtyrë Putinin plotësisht nga territoret tona”, tha ai. BE-ja dhe Kievi ndajnë disa shqetësime se Trump do ta detyronte Kievin të bënte lëshime të padrejta ndaj Moskës.

Zelensky përsëriti gjithashtu se një udhërrëfyes për anëtarësimin e Ukrainës në NATO mbetet mënyra e sesi Kievi do të donte t’i jepte fund luftimeve dhe për të marrë “garanci sigurie”.