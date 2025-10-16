LEXO PA REKLAMA!

EMRAT/ Të akuzuar për korrupsion për ndërtimin pa leje, SPAK dërgon për gjykim policin bashkiak dhe qytetarin

Lajmifundit / 16 Tetor 2025, 12:10
Aktualitet

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim në GJKKO një polic bashkiak dhe një qytetar.

Bëhet fjalë për punonjësin e policisë bashkiake të Tiranës, Besmir Cani, dhe Ahmet Mashollari, i cili është provuar t’i ketë dhënë shumën e parave, 2.400.000 lekë, për moskryerjen e veprimeve për një ndërtim pa leje, punonjësit të policisë bashkiake.


NJOFTIMI I SPAK
Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë, procedimin penal, nr.62 të vitit 2025 ndaj të pandehurve:

Besmir Cani, me detyrë polic bashkiak, Bashkia Tiranë, i akuzuar për kryerjen e veprës penale, “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, e parashikuar nga neni 259/2 i Kodit Penal;


Ahmet Mashollari, i akuzuar për kryerjen e veprës penale, “Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, e parashikuar nga neni 244/2 i Kodit Penal.

Pas përfundimit të hetimit paraprak ka rezultuar e provuar se i pandehuri, Besmir Cani, në ushtrim të detyrës së punonjësit të policisë bashkiake, ka marrë një përfitim të parregullt në shumën 2.400.000 lekë, për moskryerjen e veprimeve për një ndërtim pa leje.

Këto veprime përfshijnë; mosraportimin, mosvendosjen e gjobës përkatëse si edhe shmangien nga prishja e objektit të ndërtuar pa leje nga i pandehuri, Ahmet Mashollari, i cili është provuar t’i ketë dhënë shumën e parave, punonjësit të policisë bashkiake.

