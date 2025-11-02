Vrasja e shqiptarit Hekuran Cumani para Universitetit të Peruxhias, arrestohet një 21-vjeçar i dyshuar si autor
Një 21-vjeçar është arrestuar si i dyshuar për vrasjen e shqiptarit Hekuran Cumani, 23 vjeç, banues në Fabriano të Italisë, që u qëllua për vdekje me thikë para Universitetit të matematikës në Peruxhia, pas një përleshjeje që ndodhi në parking, natën midis 17 dhe 18 tetorit.
I riu ishte tashmë nën hetim për krimin dhe një urdhër paraprak arresti u lëshua kundër tij nga gjyqtari i hetimeve paraprake të Peruxhias, me kërkesë të prokurorit publik.
Mbrëmjen e 18 tetorit, Cumani, vëllai i tij dhe disa miq kishin udhëtuar për në Peruxhia nga Fabriano, për të kaluar mbrëmjen në një klub nate në lagjen universitare. Brenda klubit pati momente tensioni (të kapura nga kamerat e brendshme të mbikëqyrjes), me disa banorë të rinj të periferisë së kryeqytetit Umbrian, disa italianë dhe shumë nga familje me origjinë të huaj.
Përballja vazhdoi më pas jashtë, në parkingun e madh përpara Departamentit të Matematikës dhe Shkencave Kompjuterike të Universitetit. Atje, Cumani u godit me thikë, duke e vrarë pothuajse menjëherë. I plagosur rëndë tentoi të lëvizte apo ndiqte autorin, por më në fund fatkeqësisht humbi jetën, informon “Rai News“.
Ditët e fundit, u arrestua edhe një 18-vjeçar me origjinë marokene, i cili besohet të jetë i përfshirë në përleshjen midis dy grupeve të të rinjve që çoi në vrasjen e Cumanit. I riu, nën hetim për kërcënime të rënduara dhe posedim të objekteve të paligjshme, tashmë ishte ndaluar të banonte në komunën e Peruxhias dhe ishte i detyruar të paraqitej në policinë gjyqësore. Urdhri u nxor pas përfshirjes së tij në sulmin ndaj personelit të sigurisë në një klub.
Në atë rast, rojet e sigurisë u sulmuan me hanxhar, duke plagosur njërin prej tyre, dhe më pas sulmuesit i qëlluan me sprej me piper për të penguar reagimin e të tjerëve. 18-vjeçari u mbajt përgjegjës për sulmin në bashkëpunim me të tjerë.
Vëllai i viktimës Cumani u plagos gjithashtu në përleshje.
“Vdekja e Hekuranit”, tha famullitari i Katedrales së San Venanzio në Fabriano gjatë predikimit të tij funeral, “na ka goditur me pakuptimësinë që mbart. Nuk ka kuptim, as nuk shpjegon dhunën e egër që goditi dhe që shpesh na ngatërron me atë që shpesh shoqërohet me argëtimin. Marrja e një jete, mungesa e respektit për një jetë do të thotë se shumë vlera të krishtera janë humbur, ato të bashkëjetesës civile, ato që u lejojnë njerëzve të jetojnë pa e shqyer njëri-tjetrin në copa”, tha prifti.