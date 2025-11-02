Vr*sja e 36-vjeçarit, familja hap dyert e mortit në Levan të Fierit
Dalan Alliaj, 36-vjeçari që mbeti viktimë e një sulmi me armë zjarri në fshatin Gjorm të Selenicës, do të përcillet për në banesën e fundit në orën 13:00.
Bëhet me dije se familja Alliaj ka hapur dyert e mortit në Levan të Fierit, ku edhe banonte viktima.
Të shokuar dhe me lot në sy banorë të Levanit pohojnë se Dalan Alliaj, baba i dy femijëve dhe pronar i një servisi automjetesh njihej si një njeri model, punëtor e korrekt.
“Fisi më punëtor në rruzull”, thotë një prej banorëve me lot në sy. Çdo gjë e kanë me djersë, ndërsa thekson se autorin nuk e njeh pasi banonte në Gjorm.
Autori Bertil Alliaj, kushëriri 32-vjeçar i viktimës dyshohet se e ka qëlluar për vdekje Dalanin me armë, pas një konflikti për motive të dobëta, ndërsa gjatë marrjes në pyetje i arrestuari ka deklaruar se e ka kryer vrasjen “për një arsye të fortë” të cilën ka refuzuar ta zbulojë në këtë fazë të hetimit.