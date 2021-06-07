LEXO PA REKLAMA!

VIDEO/ Momenti kur shqiptari ekzekutohet me 8 plumba në lokal në qendër të Athinës

Lajmifundit / 7 Qershor 2021, 20:03
Bota

Mediat greke kanë publikuar ditën e sotme pamjet e ekzekutimit të shqiptarit Aris Papas, ngjarje kjo e ndodhur në një kafene, më datë 30 maj në qendër të Athinës.

Siç shikohet edhe nga pamjet filmike, 32 vjeçari është duke luajtur me telefonin e tij, kur pas tij vjen një person që e qëllon në kokë dhe në trup me pistoletë.

Shqiptari dallohet që bie në tokë dhe tenton të ikë duke u futur brenda lokalit, por ndërron jetë disa minuta më pas.

Ndërsa klientët dhe punonjësit e lokalit janë përpjekur të alarmuar të largohen me shpejtësi.

 

