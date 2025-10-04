LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ushtria ruse sulmon me dron stacionin hekurudhor në Sumy, 30 të plagosur

Lajmifundit / 4 Tetor 2025, 12:43
Bota

Ushtria ruse sulmon me dron stacionin hekurudhor në Sumy, 30 të

Të paktën 30 persona u plagosën pas një sulmi me dron rus në një stacion hekurudhor në qytetin Shostka në rajonin Sumy. Kështu njoftoi Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, duke e quajtur sulmin “barbar”.

“Një sulm barbar me dron rus goditi stacionin hekurudhor në Shostka, rajoni Sumy”, shkroi presidentit ukrainas. Zelensky tha se të gjitha shërbimet e emergjencës kanë mbërritur tashmë në vendngjarje dhe po u ofrojnë ndihmë të plagosurve.


“Të gjitha informacionet në lidhje me të plagosurit po konfirmohen. Deri më tani dimë se ka të paktën 30 viktima. Sipas raporteve fillestare, midis të plagosurve janë punëtorë hekurudhorë dhe pasagjerë që ishin në stacion në kohën e sulmit”, vuri në dukje presidenti ukrainas.

Guvernatori rajonal i Sumy-t, Oleg Khrygorov, tha se një tren që shkonte për në Kiev u godit nga sulmi, pa dhënë detaje të mëtejshme rreth gjendjes së tij apo numrit të saktë të pasagjerëve.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion