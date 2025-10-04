Xhesika Polo zbulon martesën e saj sekrete: Jam e lumtur, erdhi në kohën e duhur
Këngëtarja e njohur Xhesika Polo ka ndarë detaje nga jeta e saj private. Ajo konfirmoi se mban një unazë në gisht dhe se tashmë është e martuar.
“Unë jam shumë e lumtur, shumë e dashuruar. Jam vetja ime që kur hap sytë e deri sa i mbyll dhe jetoj në paqe me lëkurën time”, tha këngëtarja në emisionin “Zgjohu me MCN”.
Xhesika tregoi se partneri i saj nuk është pjesë e botës së “showbiz”-it, megjithatë ka një shpirt artistik të veçantë.
“Partneri im nuk është i fushës, por në shpirtin e tij ka art, muzikë dhe një bukuri që e bën unik. Në çdo vendim që marr, konsultohem me të dhe ndihem e sigurt që gjithmonë do të më udhëheqë drejt së mirës. Njeriu i duhur vjen në kohën e duhur”, – shtoi ajo.
Sot jam shumë krenare të them se në çdo vendim që marr konsultohem me të dhe jam e sigurt që për çdo gjë do është e mirë për mua. Njeriu i duhur vjen në kohën e duhur. Po kam thënë “po”. Ne jemi martuar që në ditë të parë bashkë. Ne kemi bërë disa këngë bashkë, njëra është “Fatale”, kemi bërë vijën melodike. Kemi bërë dhe dy vija melodike. Nuk e pëlqen famën, por pas skenës jemi bashkë”, – u shpreh këngëtarja.