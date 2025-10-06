Ushtria izraelite: Nëse negociatat dështojnë, ne do të rifillojmë luftimet në Gaza
Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 08:49
Bota
Shefi i Shtabit të Ushtrisë Izraelite, Eyal Zamir, deklaroi se luftimet në Rripin e Gazës do të rifillojnë, nëse negociatat për përfundimin e konfliktit dështojnë.
Gjatë një vizite te trupat izraelite të vendosura në Gaza, Zamir theksoi se situata aktuale nuk është një armëpushim, por një ndryshim në situatën operative.
“Politikanët po përdorin mjetet dhe sukseset e arritura në terren për t’i përkthyer ato në avantazhe diplomatike. Nëse kjo përpjekje dështon, ne do të rifillojmë luftimet”, u shpreh ai.