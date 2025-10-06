LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ushtria izraelite: Nëse negociatat dështojnë, ne do të rifillojmë luftimet në Gaza

Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 08:49
Bota

Ushtria izraelite: Nëse negociatat dështojnë, ne do të

Shefi i Shtabit të Ushtrisë Izraelite, Eyal Zamir, deklaroi se luftimet në Rripin e Gazës do të rifillojnë, nëse negociatat për përfundimin e konfliktit dështojnë.


Gjatë një vizite te trupat izraelite të vendosura në Gaza, Zamir theksoi se situata aktuale nuk është një armëpushim, por një ndryshim në situatën operative.

“Politikanët po përdorin mjetet dhe sukseset e arritura në terren për t’i përkthyer ato në avantazhe diplomatike. Nëse kjo përpjekje dështon, ne do të rifillojmë luftimet”, u shpreh ai.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion