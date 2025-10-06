Përplasi për vdekje 44-vjeçarin dhe u largua nga aksidenti, arrestohet shqiptari në Greqi
Policia greke ka arrestuar Olget Kolën, 46 vjeç pasi në rrethana që ende nuk dihen, ka përplasur dhe ka braktisur në vendin e aksidentit një 44 vjeçar nga Bangladeshi.
Sipas policisë greke Kola po udhëtonte me motoçikletën e tij në rrugën “Petro Rali” në qendër të Athinës, kur para tij është shfaqur pa drita një patin eletrik mbi të cilin udhëtonte 44 vjecari.
Të dy mjetet u përplasën dhunshëm dhe 44 vjeçari humbi jetën në vend.