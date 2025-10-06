LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Përplasi për vdekje 44-vjeçarin dhe u largua nga aksidenti, arrestohet shqiptari në Greqi

Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 08:19
Aktualitet

Përplasi për vdekje 44-vjeçarin dhe u largua nga aksidenti,

Policia greke ka arrestuar Olget Kolën, 46 vjeç pasi në rrethana që ende nuk dihen, ka përplasur dhe ka braktisur në vendin e aksidentit një 44 vjeçar nga Bangladeshi. 

Sipas policisë greke Kola po udhëtonte me motoçikletën e tij në rrugën “Petro Rali” në qendër të Athinës, kur para tij është shfaqur pa drita një patin eletrik mbi të cilin udhëtonte 44 vjecari.

Të dy mjetet u përplasën dhunshëm dhe 44 vjeçari humbi jetën në vend.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion