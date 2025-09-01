Udhëtim për 24 orë me tren të blinduar, Kim Jong Un niset drejt Kinës për pjesëmarrjen historike në paradën ushtarake në Pekin
Lideri i Koresë së Veriut, Kim Jong Un, është larguar nga Pheniani për në Kinë, ku do të marrë pjesë në një paradë ushtarake në kryeqytetin Pekin. Në paradën e "Ditës së Fitores", e cila zhvillohet të mërkurën, Kim Jong Un do të takohet me Presidentin e Kinës Xi Jinping, atë të Rusisë Vladimir Putin dhe udhëheqës të tjerë botërorë, duke e bërë këtë takimin e tij të parë shumëpalësh ndërkombëtar.
Kim u largua nga kryeqyteti i Koresë së Veriut të hënën në mbrëmje me trenin e tij të blinduar, i cili thuhet se përfshinte një vagon-restorant që shërbente verëra të mira franceze dhe pjata si karavidhe e freskët. Mbrojtja e rëndë e trenit do të thotë se ai udhëton ngadalë dhe udhëtimi i Kim pritet të zgjasë deri në 24 orë, sipas agjencisë Yonhap të Koresë së Jugut. Pjesëmarrja e Kim shënon herën e parë që një udhëheqës i Koresë së Veriut merr pjesë në një paradë ushtarake kineze që nga viti 1959. Ai do të jetë midis 26 krerëve të tjerë të shteteve - përfshirë udhëheqës nga Myanmari, Irani dhe Kuba - të pranishëm. Pjesëmarrja e tij është një përmirësim nga parada e fundit e Ditës së Fitores në Kinë në vitin 2015, kur Pheniani dërgoi një nga zyrtarët e saj më të lartë, Choe Ryong-hae.
Udhëheqësi i Koresë së Veriutrrallë udhëton jashtë vendit, me kontaktin e tij të fundit me udhëheqësit botërorë të kufizuar vetëm te Putini, të cilin e ka takuar dy herë që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia. Ai vizitoi Pekinin për herë të fundit në vitin 2019 për një aktivitet që shënonte 70-vjetorin e marrëdhënieve diplomatike midis vendeve.
Tradita e udhëtimit me tren u nis nga gjyshi i Kim-it, Kim Il Sung, i cili bëri udhëtimet e tij me tren në Vietnam dhe Evropën Lindore. Babai i Kim-it, Kim Jong Il, udhëtoi me tren dhe thuhet se kishte frikë të fluturonte. Sipas një mediumi lajmesh të Koresë së Jugut, treni i blinduar ka rreth 90 vagonë, duke përfshirë salla konferencash, dhoma audiencash dhe dhoma gjumi.
Dhjetëra mijëra personel ushtarak do të marshojnë në formacion përmes sheshit historik Tiananmen të Pekinit në ditën e paradës, e cila do të shënojë 80-vjetorin e kapitullimit të Japonisë në Luftën e Dytë Botërore dhe fundin e konfliktit. Parada 70-minutëshe ka të ngjarë të paraqesë armatimet më të fundit të Kinës, duke përfshirë qindra avionë, tanke dhe sisteme anti-dronë - hera e parë që struktura e re e forcave ushtarake të saj po shfaqet plotësisht në një paradë.
Shumica e udhëheqësve perëndimorë nuk pritet të marrin pjesë në paradë, për shkak të kundërshtimit të tyre ndaj pushtimit të Ukrainës nga Rusia, gjë që ka çuar në vendosjen e sanksioneve kundër regjimit të Putinit. Por në të do të marrin pjesë udhëheqës nga Indonezia, Malajzia, Mianmari dhe Vietnami - një provë e mëtejshme e përpjekjeve të përbashkëta të Pekinit për të forcuar lidhjet me Azinë Juglindore fqinje. Vetëm një udhëheqës i BE-së do të marrë pjesë - kryeministri sllovak Robert Fico - ndërsa Bullgaria dhe Hungaria do të dërgojnë përfaqësues.