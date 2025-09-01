LEXO PA REKLAMA!

Problemet ne kartelet kolumbiane dhe trafikantin vlonjat, kush e hoqi “qafe” shkodranin? “Fati i keq” bosit të drogës

Lajmifundit / 1 Shtator 2025, 19:47
Problemet ne kartelet kolumbiane dhe trafikantin vlonjat, kush e hoqi

Gjatë ditëve të nxehta të gushtit lajmi për zhdukjen e shkodranit, Miklovan Danaj mori “dhenë”. Përpos mediave shqiptare, jehonë i bënë dhe ato spanjolle, vendi ku dhe 30-vjeçari humbi kontaktet me familjarët e tij.

“Kur burra të një moshe të caktuar dhe me kombësi të huaj zhduken, në Costa del Sol, gjithmonë ekziston një probabilitet mjaft i lartë që incidenti të jetë i lidhur me krimin e organizuar. Krim i përsorur dhe zhdukja e trupit në mënyrë që të mos mbetet asnjë gjurmë”, kështu citohej në një nga mediat spanjolle të cilët “konfirmonin” “fatin” e Danajt.

Dhe fatkeqësisht të njëjtin “fat” e ka pasur dhe shqiptari. Së fundmi është bërë me dije se trupi i pajetë i Mikovan Danajt, 30-vjeçarit nga Shkodra është gjetur në bregdetin e Marbellas.

Miklovan Danaj, i cili konsiderohej si dhe një ndër “bosat” e drogës në Spanjë, humbi kontaktin me familjen e tij më 11 maj të këtij viti. Të alarmuar për fatin e tij, familjarët e 30-vjeçarit e denoncuan në autoritetet shqiptare po ashtu edhe në Spanjë, vendi i fundit ku ai kishte lënë gjurmë.

Prej muajsh policia spanjolle ishte në kërkim të Danajt dhe kërkimet u finalizuan vetëm dy ditë më parë, 30 gusht, kur trupi i pajetë i tij u gjet në bregun e detit në Marbella. 30-vjeçari ishte zhvendosur në tokën spanjolle kohët e fundit dhe thuhet se ishte një person që kisht probleme të mëdha me kartelet kolumbiane dhe me një trafikant nga Vlora.

Familjarët e tij e kërkuan me dëshpërim, ndërkohë që disa javë më parë theksojmë se kishin marrë një mesazh shqetësues që i paralajmëronte se nuk do ta gjenin të dashurin e tyre. Sipas personit që i trokiti në derën e shtëpisë, Miklovani ishte ekzekutuar në Marbella dhe trupi i tij ishte hedhur në bregdetin e Malagës.

"Miklovan është vrarë, mos e kërkoni. Ndaloni që u shqetësuari dhe të nxisni telashe, përndryshe do të përfundoni si Mikovani”, ky ishte mesazhi i kobshëm që shkoi javë më parë në derën e familjarëve të 30-vjeçarit.

Teksa mediat spanjolle e cilësojnë atë si një trafikant droge, në skedën kriminale të Danajt rezulton një periudhë e shkurtër ndalimi në Itali, ku ai ka qëndruar për tre muaj në burg.

