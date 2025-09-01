Trafik droge edhe pse në arrest shtëpie/ Prangoset shqiptari në Itali, sekuestrohet mbi 5000 euro cash dhe...
Një 40-vjeçar shqiptar është vënë në pranga në Itali, pasi akuzohet se drejtonte një rrjet trafiku droge, pavarësisht se ishte në arrest shtëpiak. Shqiptari e kishte shndërruar ambientin e tij në një qendër të brendshme për tregti droge, ku priste klientë dhe menaxhonte shpërndarjet pa u larguar kurrë nga banesa. Nga një derë, pranë një daljeje emergjence, ai priste klientët.
Policia, e cila ishte vendosur prej ditësh për të monitoruar ardhjet dhe ikjet e vazhdueshme të blerësve, bastisi apartamentin me qentë e selisë së policisë që kontrollonin drogën. Gjatë kontrollit, midis kuzhinës dhe dhomës së gjumit, u sekuestruan mbi 1 kg drogë, përfshirë kokainë dhe ketaminë, të paketuara në vakum ose të ndara në doza, gati për shitje me pakicë. Banesa e shqiptarit ishte kthyer në një laborator të vërtetë artizanal të trafikut të drogës, i pajisur me peshore precize, qese të mbyllshme me nxehtësi për paketim, fletë alumini dhe bikarbonat sode të përdorur për prerjen dhe përpunimin e substancave.
Gjatë kontrollit, shqiptarit iu sekuestruan gjithashtu dy telefona celularë të koduar, të cilët me shumë gjasa përdoreshin për të menaxhuar shitjet dhe për të koordinuar dërgesat. Faqe transaksionesh, me hyrje që ndonjëherë arrinin në dhjetëra mijëra euro, konfirmuan xhiron e lartë të fitimeve nga shitja e drogës.
Një pjesë e të ardhurave nga trafiku i drogës u gjet në një sirtar, nga i cili u sekuestruan 5,000 euro në para të gatshme, të ndara në kartëmonedha me prerje të ndryshme. Burri u arrestua me akuza për posedim me qëllim shitjen e narkotikëve, i rënduar nga shkelja e masave kufizuese të sigurisë. Aktualisht ai tani ndodhet në burgun Regina Coeli.