VIDEO/ Rrëshqitje toke në Santorini, reja e pluhurit mbulon zonën

Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 19:21
Bota

VIDEO/ Rrëshqitje toke në Santorini, reja e pluhurit mbulon

Një re e madhe pluhuri mbuloi Imeroviglin në Santorini, kur një pjesë toke u shemb papritur duke rrëmbyer gjithçka në rrugën e saj. Videoja, e regjistruar nga banorët, tregon momentet dramatike dhe nxjerr në pah rreziqet serioze që paraqet ndërtimi i tepërt në një zonë gjeologjikisht të paqëndrueshme.

Brenda pak sekondash, e gjithë zona u mbështoll në një vello të dendur pluhuri, me banorët dhe turistët që shikonin me tmerr shembjen. Sipas ekspertëve që nxituan në vendngjarje, pjesa specifike e tokës është tashmë veçanërisht e rënduar nga aktiviteti intensiv i ndërtimit dhe klasifikohet si një zonë me rrezik të lartë.

Siç shpjegojnë ata, fakti që punimet e ndërtimit po kryheshin në të njëjtën kohë për ndërtimin e një ndërtese të re, në një zonë që është gjeologjikisht e paqëndrueshme, kontribuoi gjithashtu në rrëshqitjen e dheut.

“Santorini është një ishull me një gjeomorfologji të cenueshme, dhe kur shtohet presioni i mbindërtimit, rreziku i rrëshqitjeve të dheut shumëfishohet. Nevojiten masa të menjëhershme për të kufizuar aktivitetin e ndërtimit dhe kontrolle të rrepta, me qëllim mbrojtjen si të mjedisit ashtu edhe të jetës njerëzore”-, theksojnë ata, duke ngritur alarmin.

Videoja nxjerr në pah qartë kufijtë e zhvillimit të pakontrolluar në një ishull që vihet në provë jo vetëm nga presioni i tepërt turistik, por edhe nga aktiviteti i vazhdueshëm sizmik. Nuk është rastësi që vetëm dimrin e kaluar banorët u detyruan të braktisnin përkohësisht shtëpitë e tyre nga frika e një tërmeti të madh, gjë që tregon se sa e brishtë është ekuilibri në ishull. Ekspertët theksojnë se mbrojtja e zonave të tilla është e nevojshme, pasi fenomeni mund të përsëritet me pasoja edhe më serioze.

 

 

 

