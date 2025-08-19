Rëndohet situata në Lapardha të Selenicës! Zjarri merr përmasa të mëdha, kërkohet ndërhyrje nga ajri
Një vatër e madhe zjarri ka shpërthyer këtë pasdite në fshatin Lapardha, në Bashkinë Selenicë, duke përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme me bimësi dhe shkurre. Flakët po përhapen me shpejtësi për shkak të erës së fortë dhe temperaturave të larta.
Forcat zjarrfikëse ndodhen në terren dhe po punojnë intensivisht për të vënë situatën nën kontroll.
Terreni i thyer dhe përmasat e zjarrit po e vështirësojnë ndërhyrjen nga toka. Për këtë arsye, është kërkuar ndërhyrje nga ajri për të ndaluar përhapjen e mëtejshme të flakëve.
Autoritetet lokale po ndjekin nga afër zhvillimin e situatës dhe u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal, në mënyrë që të shmangen vatra të reja zjarri.