Kina godet supermafian e Mianmarit, dënon me vdekje bosin e familjes mafioze që kontrollonte qytetin famëkeq të bixhozit dhe mashtrimit
Një gjykatë kineze ka dënuar me vdekje pesë anëtarë të lartë të një mafie të njohur të Myanmarit, ndërsa Pekini po vazhdon fushatën kundër operacioneve masive të mashtrimit në Azinë Juglindore.
Në total, 21 anëtarë dhe bashkëpunëtorë të klanit Bai u shpallën fajtorë për mashtrim, vrasje, lëndime të rënda dhe krime të tjera, sipas një raporti të medias shtetërore të publikuar në faqen e internetit të gjykatës.
Sipas BBC, Klanet si ai i familjes Bai dolën në skenë në vitet 2000, duke e kthyer qytetin e varfër të Laukkaing në një qendër gjigante kazinosh, prostitucioni dhe më pas mashtrimesh online.
Në vitet e fundit, këto grupe kriminale shfrytëzuan mijëra punëtorë të trafikuar, shumë prej tyre shtetas kinezë, të cilët detyroheshin të kryenin mashtrime që përfitonin miliarda dollarë.
Bosi i mafias, Bai Suocheng, dhe djali i tij, ishin mes pesë të dënuarve me vdekje nga Gjykata e Ndërmjetme Popullore e Shenzhenit.
Dy anëtarë të tjerë të klanit Bai u dënuan me vdekje, pesë me burgim të përjetshëm, ndërsa nëntë të tjerë morën dënime që variojnë nga tre deri në 20 vjet burg.
Autoritetet zbuluan se familja Bai, e cila kontrollonte milicinë e vet, kishte ngritur 41 komplekse ku zhvilloheshin mashtrime kibernetike dhe aktivitete të fshehta të bixhozit. Operacionet kriminale kapnin vlerën e mbi 29 miliardë juanëve (4.1 miliardë dollarë) dhe u lidhën me vdekjen e gjashtë shtetasve kinezë, përfshirë një vetëvrasje si dhe plagosje të shumta.
Dënimet e rënda janë pjesë e fushatës së ashpër të Kinës kundër rrjeteve të mëdha të mashtrimeve në rajon dhe shërbejnë si paralajmërim për grupe të tjera kriminale.
Në shtator, një tjetër gjykatë kineze dënoi me vdekje 11 anëtarë të familjes Ming një tjetër klan i fuqishëm i qytetit Laukkaing.
Familjet mafioze u ngritën në pushtet me mbështetjen e Min Aung Hlaing, i cili tani drejton forcën ushtarake të Mianmarit. Ai kishte forcuar aleancat në Laukkaing pas rrëzimit të komandantëve lokalë.
Vetë Bai Yingcang, i cili sot është mes të dënuarve me vdekje, ka thënë në një dokumentar shtetëror se familja Bai ishte dikur “numri një” në pushtetin politik dhe ushtarak të zonës. Në të njëjtin dokumentar, një ish-punëtor i mashtrimeve rrëfeu torturat që kishte përjetuar: goditje brutale, shkulje thonjsh me pinca dhe prerje të dy gishtave me thikë kuzhine.
Rënia e familjeve mafioze nisi në vitin 2023, kur presioni politik i Kinës ndaj forcës ushtarake të Mianmarit u rrit ndjeshëm. Po atë vit, Kina lëshoi urdhër-arreste për drejtuesit kryesorë të këtyre klaneve. Në fillim të vitit 2024, Mianmari dorëzoi disa prej tyre, përfshirë Bai Suocheng.