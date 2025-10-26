LEXO PA REKLAMA!

Vrasja e gjyqtarit Kalaja/ Gjon Shkambi rikthehet nesër në vendin e krimit, kërkon lirinë në Gjykatën e Apelit

Lajmifundit / 26 Tetor 2025, 16:42
Në Apeli rikthehet nesër Gjon Shkambi, por kësaj here jo për pronat, por si person që kërkon t’i hiqet masa e sigurisë lidhur me vrasjen e gjyqtarit kalaja. Nipi i tij, Elvisi nuk e ka ankimuar vendimin e shkallës së parë duke u pajtuar me masën arrest burg pa afat.

Gjon Shkambi kërkon në Gjykatën e Apelit, një masë më të butë sigurie nga arresti me burg. Kërkesa e tij, do të shqyrtohet nesër, në të njëjtën Gjykatë, ku më 6 tetor, nipi i tij,Elvis Shkambi, qëlloi për vdekje me armë gjyqtarin Astrit Kalaja.

Seanca pritet të nisë në orën 10:00 me gjyqtar relator Gent Shala. Nipi 30-vjeçar,Elvis Shkambi, gjithashtu në paraburgim, nuk e ka apeluar vendimin për të kërkuar ndryshim të masës së sigurisë.

Me armën që arriti të fusë brenda në sallën e gjyqit, ai plagosi edhe dy persona, babë e bir, nga pala kundërshtare.

Bashkë me Gjon Shkambin . Apeli do të shqyrtojë edhe ankimimin e bërë nga Banush Koxhaj, ky i fundit punonjës sigurie në Gjykatën e Apelit, i cili u arrestua për shpërdorim detyre.

Gjyqtari Kalaja u vra më 6 tetor, kurElvis Shkambi bashkë me xhaxhin e tij Gjonin ku prisnin një vendim sa i takon konflikteve që kishin me 31 familje për çështje pronësie. Pasi gjyqtari Astrit Kalaja vendosi kundër tyre, Elvisi nxjerr nga brezi një armë zjarri dhe qëllon mbi Kalanë duke e lënë të vdekur në vend./Shqiptarja

