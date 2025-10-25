Trump para udhëtimit në Malajzi: Asnjë takim me Putinin pa pasur siguri për një marrëveshje paqeje!
Lajmifundit / 25 Tetor 2025, 22:06
Bota
Presidenti amerikan Donald Trump, në nisje të një udhëtimi në Malajzi, ka deklaruar se nuk do të takohet me homologun rus Vladimir Putin, deri sa nuk do të ketë siguri për një marrëveshje paqeje mes Ukrainës dhe Rusisë.
“Nuk do të humbas kohë, me Vladimir Putinin nuk do të ketë takim derisa të ketë siguri për një marrëveshje paqeje”, tha Donald Trump në bordin e “Air Force One”.
Po ashtu Trump tha se ka shumë midis Putinit dhe Zelenskyt.
“Ka shumë urrejtje midis Putinit dhe Zelenskyt”, deklaroi Donald Trump në bordin e Air Force One që udhëtonte për në Malajzi.