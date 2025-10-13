Mbyllja e autostradës Vorë-Durrës shton trafikun edhe për në Elbasan, policia: Kërkojmë mirëkuptimin e qytetarëve
Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 19:32
Aktualitet
Mbyllja e segmentit të autostradës Vorë-Durrës shkakton trafik edhe në aksin Tiranë-Elbasan, me radhë kilometrike dhe pritje të gjatë për qarkullim.
Mbyllja e segmentit të autostradës Vorë-Durrës, shton fluksin e mjeteve në aksin Tiranë-Elbasan.
Gjatë këtyre ditëve qindra mjete kanë kaluar nga Elbasani në drejtim të jugut dhe anasjelltas për të shkuar në Tiranë e më gjerë.
Policia e Elbasanit ka kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve për t’i dhënë përparësi investimeve në infrastrukturën rrugore që po kryhen në segmentin Vorë- Durrës./TCh