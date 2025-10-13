LEXO PA REKLAMA!

Mbyllja e autostradës Vorë-Durrës shton trafikun edhe për në Elbasan, policia: Kërkojmë mirëkuptimin e qytetarëve

Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 19:32
Mbyllja e segmentit të autostradës Vorë-Durrës shkakton trafik edhe në aksin Tiranë-Elbasan, me radhë kilometrike dhe pritje të gjatë për qarkullim.

Mbyllja e segmentit të autostradës Vorë-Durrës, shton fluksin e mjeteve në aksin Tiranë-Elbasan.

Gjatë këtyre ditëve qindra mjete kanë kaluar nga Elbasani në drejtim të jugut dhe anasjelltas për të shkuar në Tiranë e më gjerë.

Policia e Elbasanit ka kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve për t’i dhënë përparësi investimeve në infrastrukturën rrugore që po kryhen në segmentin Vorë- Durrës./TCh

