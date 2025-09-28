Trump mbledh gjeneralët amerikanë, do të drejtojë takimin në Pentagon
SHBA-të kanë trupa në të gjithë botën, duke përfshirë në vende të largëta si Koreja e Jugut, Japonia dhe në të gjithë Lindjen e Mesme - të cilat komandohen nga gjeneralë dhe admiralë me dy, tre dhe katër yje.
Presidenti amerikan Donald Trump do të marrë pjesë në një takim me gjeneralët dhe admiralët amerikanë në Quantico, Virginia, të martën, një takim i rrallë i udhëheqjes ushtarake të vendit në një vend, raporton Washington Post, duke cituar një dokument planifikimi.
Nuk ka asnjë koment të menjëhershëm nga Shtëpia e Bardhë për pjesëmarrjen e Trump në takim.
Në takim, Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth pritet të diskutojë nevojën për t'iu përmbajtur një "etosi luftëtari" në të gjithë ushtrinë dhe mund të prekë fusha të tjera gjatë ngjarjes afërsisht njëorëshe, thanë zyrtarët amerikanë për Reuters të premten.
Në pothuajse çdo fjalim publik që mban, Hegseth flet për "etosin e luftëtarit" dhe nevojën që ushtria amerikane të ketë një mentalitet luftëtari.