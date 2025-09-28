Pas Tiranës, Samiti i Komunitetit Politik Europian do të mbahet në Danimarkë, merr pjesë edhe Rama! Në fokus....
Pas Tiranës, samiti i komunitetit Politik evropian do të mblidhet në Danimarkë javën e ardhshme për të diskutuar për forcimin e mbrojtjes së Evropës dhe reagimin ndaj provokimeve në kufijtë e saj, pas rasteve të përsëritura të shkeljes së hapësirës ajrore nga Rusia. Pjesë e samitit edhe kryeministri Edi Rama.
Liderët e Bashkimit Evropian do të mblidhen në Kopenhagen javën e ardhshme për të diskutuar mbi çështjet e sigurisë
Udhëheqësit e BE-së do të diskutojnë se si të forcojnë mbrojtjen e Evropës, edhe në dritën e shkeljeve të fundit të hapësirës ajrore nga Rusia në disa shtete anëtare të BE-së.
Më 1 tetor ata do të mblidhen për një Këshill Evropian joformal në kryeqytetin danez për Mbrojtjen e përbashkët e Evropës dhe mbështetjen ndaj Ukrainës.
Takimi joformal kryesohet nga Presidenti i Këshillit Evropian, António Costa, dhe drejtohet nga Kryeministrja e Danimarkës, Mette Frederiksen. Një ditë më pas, do të mblidhet Komuniteti politik Evropian.
Në këto takime do të marrë pjesë edhe kryemistri Edi Rama. Takimi, është parashikuar të mbahet në datën 2 tetor, sipas axhendës së publikuar në faqen zyrtare të Bashkimit Europian, ndërsa është i shtati në radhë pas atij të mbajtur në Tiranë më 16 maj, që e ktheu kryeqytetin shqiptar në epiqendër të vëmendjes së të gjithë Europës.
Udhëheqësit e BE-së do të diskutojnë se si të forcojnë mbrojtjen e Evropës, edhe në dritën e shkeljeve të fundit të hapësirës ajrore nga Rusia në disa shtete anëtare të BE-së.
Këto provokime kanë treguar edhe një herë se sa e nevojshme është që BE-ja të përshpejtojë dhe të intensifikojë përpjekjet për të ndërtuar një Evropë që është në gjendje të përgjigjet në mënyrë efektive, të pavarur dhe së bashku ndaj kërcënimeve të përbashkëta.
BE-ja është e angazhuar që deri në vitin 2030 të rrisë ndjeshëm gatishmërinë e saj mbrojtëse dhe gjatë muajve të fundit ka marrë veprime të menjëhershme për të arritur këtë objektiv. Këto përfshijnë masa për të forcuar kapacitetet mbrojtëse, për të rritur financimin në fushën e mbrojtjes, për të zhvilluar bazën industriale dhe për të krijuar mundësi të përbashkëta për prokurime, gjithmonë në përputhje të plotë me NATO-n.
Në Kopenhagë, udhëheqësit do të përqendrohen te hapat konkretë për të arritur objektivin e vitit 2030. Diskutimet pritet të fokusohen veçanërisht në:
* shpërndarjen e shpejtë të kapaciteteve të përbashkëta të zhvillimit,
* mbështetjen për krahun lindor,
* qeverisjen, përfshirë mbikëqyrjen politike dhe koordinimin.
Diskutimi do të japë udhëzime për Komisionin dhe Përfaqësuesin e Lartë lidhur me planin e tyre për hapat e ardhshëm në zbatimin e objektivit të gatishmërisë mbrojtëse të BE-së. Ky plan do të paraqitet dhe do të diskutohet në Këshillin Evropian të datave 23-24 tetor 2025.