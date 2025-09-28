“Rusët duhet të shohin realitetin”- JD Vance: Nuk kanë asgjë në dorë, shumë njerëz po u vdesin
Uashingtoni po shqyrton kërkesën e Ukrainës për të marrë raketa me rreze të gjatë veprimi Tomahawk, deklaroi zëvendëspresidenti amerikan J. D. Vance gjatë një interviste për Fox News Sunday.
Sipas tij, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i ka kërkuar SHBA-ve që të shesin raketat Tomahawk vendeve evropiane, të cilat më pas do t’ia dërgonin ato Ukrainës.
Vance theksoi se presidenti Donald Trump do të marrë vendimin përfundimtar nëse do të miratohet kjo marrëveshje armësh.
“Sigurisht që po shqyrtojmë disa nga këto kërkesa që kanë ardhur nga vendet evropiane,” deklaroi ai.
Raketat Tomahawk, me një rreze veprimi prej 2,500 kilometrash, do t’i jepnin një përparësi të konsiderueshme Ukrainës, në një kohë kur po përballet me sulme të vazhdueshme me raketa dhe dronë nga Rusia.
Megjithatë, një furnizim i tillë do të konsiderohej nga Moska si përshkallëzim i konfliktit, ndërsa më herët Trump ka refuzuar kërkesa të ngjashme për raketa me rreze të gjatë.
Vance shtoi gjithashtu se lufta në Ukrainë është në ngërç, me shumë pak përparime territoriale në javët e fundit.