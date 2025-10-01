LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Erdogan: Nuk do të lejojmë që “terroristët” ta copëtojnë Sirinë si në të kaluarën

Lajmifundit / 1 Tetor 2025, 17:02
Bota

Erdogan: Nuk do të lejojmë që “terroristët” ta

Turqia nuk do të lejojë copëtimin e Sirisë apo shkeljen e integritetit të saj territorial, nëse dështojnë përpjekjet diplomatike për zbatimin e një marrëveshjeje bashkimi mes Forcave Demokratike Siriane (SDF) dhe qeverisë siriane, tha sot presidenti turk, Rexhep tahip Erdogan.

“Ne kemi shfrytëzuar të gjitha kanalet diplomatike, si për të ruajtur integritetin territorial të Sirisë, ashtu edhe për të penguar krijimin e një strukture terroriste përtej kufijve tanë. Ne vazhdojmë t’i përdorim këto kanale me durim, sinqeritet dhe logjikë të shëndoshë,” deklaroi Erdogan gjatë një aktiviteti për rifillimin e punimeve të parlamentit.

Erdogan u zotua se nuk do të lejojë të ndodhë e njëjta situatë me Sirinë si në vitet e kaluara.

“Nëse nismat diplomatike nuk marrin përgjigje, qëndrimi dhe politika e Turqisë janë të qarta. Turqia nuk do të lejojë që të përsëritet e kaluara (një déjà vu, siç tha në mënyrë të veçantë) në Siri,” shtoi ai.

Ankara e konsideron SDF-në si një organizatë terroriste dhe ka paralajmëruar se do të ndërmarrë veprime ushtarake nëse ato nuk integrohen në mekanizmin shtetëror të Sirisë, bazuar në marrëveshjet e arritura me Damaskun.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion