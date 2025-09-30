TËRMET i fuqishëm 6.9 ballë godet këtë shtet, paralajmërohet rrezik për një CUNAMI
Një tërmet i fortë me magnitudë paraprake 6.9 ka goditur Filipinet Qendrore rreth orës 22:00 me orën lokale, sipas njoftimit të Shërbimit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara (USGS).
Epiqendra e lëkundjes ndodhej nën ujë, në perëndim të qytetit Palompon, duke rritur frikën për pasoja të rënda jo vetëm nga tronditjet, por edhe nga një cunami i mundshëm.
Autoritetet vendase dhe qendrat sizmologjike po monitorojnë situatën, ndërsa banorët e zonës bregdetare janë paralajmëruar për mundësinë e valëve të larta dhe dëmeve strukturore nga lëkundjet e forta.
Aktualisht nuk ka raportime të menjëhershme për viktima apo dëme materiale, por situata mbetet në zhvillim.