TËRMET i fuqishëm 6.9 ballë godet këtë shtet, paralajmërohet rrezik për një CUNAMI

Lajmifundit / 30 Shtator 2025, 17:14
Bota

TËRMET i fuqishëm 6.9 ballë godet këtë shtet,

Një tërmet i fortë me magnitudë paraprake 6.9 ka goditur Filipinet Qendrore rreth orës 22:00 me orën lokale, sipas njoftimit të Shërbimit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara (USGS).

Epiqendra e lëkundjes ndodhej nën ujë, në perëndim të qytetit Palompon, duke rritur frikën për pasoja të rënda jo vetëm nga tronditjet, por edhe nga një cunami i mundshëm.

Autoritetet vendase dhe qendrat sizmologjike po monitorojnë situatën, ndërsa banorët e zonës bregdetare janë paralajmëruar për mundësinë e valëve të larta dhe dëmeve strukturore nga lëkundjet e forta.

Aktualisht nuk ka raportime të menjëhershme për viktima apo dëme materiale, por situata mbetet në zhvillim.

 

