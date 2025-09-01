LEXO PA REKLAMA!

Fëmijët e emigrantëve shqiptarë mund të pajisjen me librat e gjuhës shqipe, Konsullata në Mynih bën njoftimin e rëndësishëm

Lajmifundit / 1 Shtator 2025, 18:46
Aktualitet

Fëmijët e emigrantëve shqiptarë mund të pajisjen me

Në Konsullatën e Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë në Mynih, ditën e sotme ka filluar shpërndarja e teksteve mësimore. Përmes një njoftimi zyrtar, vetë Konsullata ka njoftuar se këtë të hënë në ambientet e fëmijët e emigrantëve shqiptarë të cilët studiojnë në Bavari mund të shkojnë edhe të pajisen me tekstet mësimorë në gjuhën shqipe.

Ashtu sikurse edhe vitet e kaluara, edhe këtë vit, janë shpërndarë tekstet e nivelit të parë (nga klasa I deri në klasën III) dhe të nivelit të dytë (nga klasa IV deri në klasën IX), të botuara nga Qendra e Botimeve për Diasporën.

Përmes këtij njoftimi, Konsullata ka bërë me dije se shpërndarja e teksteve do të vijojë edhe për mësuesit e tjerë të cilët kanë bërë porositë nga Landi i Baden Ëürttemberg, Rheinland-Pfalz dhe Saarland.

“Në Konsullatën e Përgjithshme  të Republikës së Shqipërisë në Mynih, ka filluar shpërndarja e teksteve mësimore në gjuhën shqipe për nxënësit  e Bavarisë, për fillimin e vitit të ri shkollor 2025-2026.

 Shpërndarja e teksteve do të vijojë edhe për mësuesit e tjerë të cilët kanë bërë porositë nga Landi i Baden Ëürttemberg, Rheinland-Pfalz dhe Saarland.

Një falënderim i veçantë për të gjithë Lapsh Bavari, dhe mësuesit e përkushtuar anembanë  Gjermanisë,që me punën e tyre mbajnë gjallë gjuhën dhe kulturën shqipe në diasporë”, thuhet në njoftimin e Konsullatës.

