Fëmijët e emigrantëve shqiptarë mund të pajisjen me librat e gjuhës shqipe, Konsullata në Mynih bën njoftimin e rëndësishëm
Në Konsullatën e Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë në Mynih, ditën e sotme ka filluar shpërndarja e teksteve mësimore. Përmes një njoftimi zyrtar, vetë Konsullata ka njoftuar se këtë të hënë në ambientet e fëmijët e emigrantëve shqiptarë të cilët studiojnë në Bavari mund të shkojnë edhe të pajisen me tekstet mësimorë në gjuhën shqipe.
Ashtu sikurse edhe vitet e kaluara, edhe këtë vit, janë shpërndarë tekstet e nivelit të parë (nga klasa I deri në klasën III) dhe të nivelit të dytë (nga klasa IV deri në klasën IX), të botuara nga Qendra e Botimeve për Diasporën.
Përmes këtij njoftimi, Konsullata ka bërë me dije se shpërndarja e teksteve do të vijojë edhe për mësuesit e tjerë të cilët kanë bërë porositë nga Landi i Baden Ëürttemberg, Rheinland-Pfalz dhe Saarland.
“Në Konsullatën e Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë në Mynih, ka filluar shpërndarja e teksteve mësimore në gjuhën shqipe për nxënësit e Bavarisë, për fillimin e vitit të ri shkollor 2025-2026.
Edhe këtë vit, janë shpërndarë tekstet e nivelit të parë (nga klasa I deri në klasën III) dhe të nivelit të dytë (nga klasa IV deri në klasën IX), të botuara nga Qendra e Botimeve për Diasporën.
Shpërndarja e teksteve do të vijojë edhe për mësuesit e tjerë të cilët kanë bërë porositë nga Landi i Baden Ëürttemberg, Rheinland-Pfalz dhe Saarland.
Një falënderim i veçantë për të gjithë Lapsh Bavari, dhe mësuesit e përkushtuar anembanë Gjermanisë,që me punën e tyre mbajnë gjallë gjuhën dhe kulturën shqipe në diasporë”, thuhet në njoftimin e Konsullatës.