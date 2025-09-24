Tjetër incident ajror i lidhur me Rusinë, avioni i ministres spanjolle pëson defekt me GPS-in gjatë fluturimit
Një avion ushtarak spanjoll me ministren e mbrojtjes në bord pësoi një “defekt” të GPS-it të mërkurën, ndërsa fluturonte mbi enklavën ruse të Kaliningradit, tha qeveria.
Avioni A330 ishte në rrugë për në Lituani të mërkurën në mëngjes dhe po fluturonte mbi Kaliningrad kur ndodhi incidenti, sipas ministrisë së mbrojtjes së Spanjës.
Ministrja e Mbrojtjes Margarita Robles ishte në fluturim, i cili po udhëtonte për në bazën ajrore Siauliai në Lituani — e cila është pjesë e misionit të policisë ajrore të NATO-s. Gjithashtu në bord ishin të afërm të trupave spanjolle të vendosura në bazë dhe gazetarë, raportuan mediat lokale.
Përpjekja e dukshme për të prishur GPS-in e aeroplanit nuk ndikoi në fluturim, pasi aeroplani merr sinjal nga një satelit ushtarak, sipas gazetës spanjolle El Mundo.
Dhjetëra incidente të tilla janë regjistruar dhe ia kanë fajësuar Rusinë zyrtarëve perëndimorë që nga pushtimi i plotë i Ukrainës nga Moska në shkurt 2022.
Këtë vit, vendet nordike dhe baltike – përfshirë Estoninë, Finlandën, Letoninë dhe Lituaninë – kanë paralajmëruar vazhdimisht për ndërhyrje më të mëdha elektronike nga Rusia që do të prishin komunikimet me aeroplanë, anije dhe dronë.
Ndërsa Moska ka pretenduar se bllokimi është mbrojtës – për të mbrojtur qytetet dhe infrastrukturën ushtarake nga sulmet me dronë ukrainasë – zyrtarët baltikë thonë se thellësia e ndërhyrjes elektronike është rritur, duke shkaktuar dështime të navigimit larg kufijve të Rusisë.