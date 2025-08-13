Tension mbi detin Baltik, dy avionë italianë F-35 "kapin" avionin luftarak rus
Për herë të parë që nga nisja e luftës në Ukrainë, dy avionë italianë F-35 u ngritën në qiell nga një bazë ajrore në Estoni në përgjigje të avionëve rusë si pjesë e misionit të patrullimit ajror të NATO-s.
Ngritja e dy avionëve italianë u zhvillua si pjesë e një misioni patrullimi ajror të NATO-s.
Objektivi ishte identifikimi i një avioni Antonov An-12 me radar të fikur dhe pa plan fluturimi gjatë rrugës për në enklavën ruse të Kaliningradit, mbi ujërat ndërkombëtare në Detin Baltik.
Komanda Ajrore e NATO-s njoftoi se “Task Forca Ajrore Italiane, një detashment i Krahut të 32-të në Bazën Ajrore Ämari, ishte në gatishmëri të shpejtë 24/7” për të tilla situata.
Po ashtu në deklaratë thuhet se F-35 italianë kanë demonstruar angazhimin e Aleancës për të mbrojtur hapësirën ajrore të NATO-s.