Vengu: Po i blejmë avionët për fikjen e zjarreve, presim të prodhohen, por duhet të gjejmë pilotët...!
Ministri i Mbrojtjes, Pirro Vengu ka njoftuar se Shqipëria është duke blerë dy avionë që në të ardhme të ketë mundësi të përballojë më mirë situata të ngjashme.
Vengu vlerësoi Mekanizmin Evropian, që këtë herë ka sjellë avionë dhe helikopterë për të ndihmuar Shqipërinë edhe kur në vende e tyre ka pasur problematike të ngjashme.
“Nuk kemi pasur kurrë kaq shumë mjete ajrore të dedikuara për zjarret. Më vjen mirë që jemi të integruar në Mekanizmin Evropian. Kjo vihet re edhe kur janë vendet e tjera në flakë kanë ardhur dhe na kanë ndihmuar.
Avionët janë duke u blerë. Ata duhet të prodhohen, është një proces që kërkon kohë. I keni shifrat në buxhet, nuk kemi bërë disbursime pasi nuk kemi lidhur kontratë”, tha Vengu.
"Ajo që dehet të bëjmë është të gjejmë pilotët e avionëve, për të cilat kanë përfunduar procedurat e blerjes, ndaj kemi hapur edhe një shkollë aviacioni. Avionët janë duke u blerë, duhet të prodhohen që të vijnë në Shqipëri, është një proces që kërkon kohë, çdo gjë është transparente, nuk kemi bërë disbursime se nuk kemi lidhur kontratë”, tha ministri Vengu.
Ndërkohë, kolegu i tij, ministri i Brendshëm, Ervin Hoxha falënderoi policinë e shtetit për punën heroike, teksa shtoi se vijojnë hetimet për të çuar përpara drejtësisë të gjithë personat që kanë ndezur zjarre qëllimisht.
“Koordinimi i strukturave ka qenë i mirë. Ne kemi arritur të stabilizojmë rreth 90% të zjarreve. Jemi këtu për të shprehur gatishmërinë. Policia e Shtetit po heton këto ngjarje. Të gjithë personat që kanë vënë zjarre do të dalin përpara drejtësisë.
Janë 12 persona të arrestuar dhe mbi 100 të proceduar. Policia është e dedikuar. E rëndësishme është të kemi një reagim të shpejt. Është rritur zjarrvënia e qëllimshme këtë vit”, tha Hoxha.