Të fshehtat e "errëta" të dosjes "Epstein"! Çfarë dihet deri më tani dhe sa rrezikon Donald Trump

Togfjalëshi “dosja Epstein” e ka përndjekur administratën Trump për javë të tëra, ndërsa ajo përballet me një krizë në rritje që rrjedh nga krimet seksuale të Jeffrey Epstein.

Presioni është rritur nga mbështetësit e vetë Presidentit Donald Trump dhe nga zërat brenda Partisë Republikan, e për më shumë transparencë mbi atë që zbuluan hetimet për Epstein. Kanë dalë raporte Trump u informua në maj nga prokurori i përgjithshëm se emri i tij shfaqej në dosjet që lidhen me hetimet.

Ai ishte mik me Epstein në vitet 1990- 2000 dhe përmendja e emrit nuk është provë e ndonjë aktiviteti kriminal, e po ashtu Trump nuk është akuzuar ndonjëherë për shkelje në lidhje me çështjen Epstein. Presidenti tha gjatë fushatës për zgjedhjet e vitit 2024, se do të ishte i hapur për të bërë publike më shumë informacion. Por ai ndryshoi qëndrimin e tij në fillim të këtij muaji, duke thënë se çështja ishte mbyllur dhe madje duke kritikuar mbështetësit e tij që kanë vazhduar të ushtrojnë presion mbi të.

Çfarë është dosja Epstein?

Në vitin 2008, Epstein arriti një marrëveshje pranimi fajësie me prokurorët pasi u akuzua për ngacmimin seksual të një 14-vjeçareje, në shtëpinë e tij në Palm Beach.

Pas kontrolleve në rezidencë, foto të shumë vajzave të mitura u gjetën kudo dhe Epstein u dënua për nxitje prostitucioni me të mitur. Pas kësaj ai u regjistrua si shkelës seksual, megjithatë i shpëtoi një dënimi të rëndë me burg si rezultat i marrëveshjes. 11 vjet më vonë, ai u akuzua për drejtimin e një rrjeti prostitucioni me vajza të mitura. Ai vdiq në burg ndërsa priste gjyqin dhe vdekja e tij u cilësua si vetëvrasje.

Këto dy hetime penale grumbulluan një mori dokumentesh, duke përfshirë transkripte të intervistave me viktimat dhe dëshmitarët dhe sende të konfiskuara nga bastisjet e pronave të tij të ndryshme.

Gjykata shtyn vendimin për transkriptet e Maxwell, Trump “devijon” nga Epstein dhe hedh akuza të reja ndaj Obamës

Pati gjithashtu një hetim të veçantë për bashkëpunëtoren e tij britanike dhe ish-të dashurën Ghislaine Maxwell, e cila u dënua në vitin 2021 për komplot me Epstein për të trafikuar vajza. Si Epstein ashtu edhe Maxwell ishin gjithashtu subjekt i çështjeve civile.

Çfarë është publikuar tashmë për këtë dosje hetimore?

Në faza të ndryshme gjatë viteve, disa materiale janë vënë në dispozicion të publikut që lidhen me Epstein dhe Maxwell.

Një grup, në janar 2024, përmbante 1,400 faqe me të dhëna, duke përfshirë dëshmitë e të dyve. Një mori dokumentesh në rastin Maxwell u bënë gjithashtu publike, në të cilat dolën emrat disa figura të profilit të lartë, si të përfshirë në skandale seksuale me të mitura. Por këto dokumente nuk përmbanin zbulime të reja rreth Epstein ose bashkëpunëtorëve të tij.

Në shkurt të këtij viti, disa javë pasi Trump mori detyrën, Departamenti i Drejtësisë dhe FBI publikuan atë që e përshkruanin në atë kohë si “faza e parë e dosjeve të deklasifikuara të Epstein”. Ato përfshinin regjistra fluturimi nga avioni i Epstein dhe një version të redaktuar të librit të tij të kontakteve që përmbante emrat e njerëzve të famshëm që ai njihte.

Në korrik, Departamenti i Drejtësisë dhe FBI thanë në një memo se nuk do të publikoheshin më materiale.

Kush përmendet në dosjet e Epstein?

Sipas “Wall Street Journal”, vetë Donald Trump përmendet në dokumente të papublikuara që lidhen me Epstein dhe kjo iu tha nga Prokurorja e Përgjithshme Pam Bondi në maj. Gazeta vuri në dukje se të qenit i emëruar në dosje nuk ishte provë e shkeljes.

Shtëpia e Bardhë dha mesazhe kontradiktore në përgjigje. Zëdhënësi Steven Cheung kundërshtoi, duke e quajtur historinë “të rreme”, megjithëse një zyrtar i paidentifikuar tha se administrata nuk e kundërshtoi që emri i Trump ishte përfshirë.

Edhe pse përmbajtja e çdo dokumenti të papublikuar mbetet e panjohur, materialet ekzistuese në domenin publik përmendin një numër figurash të profilit të lartë që ishin të lidhur me Epstein. Përsëri, kjo nuk nënkupton ndonjë shkelje nga këta individë.

Dhjetëra emra u përmendën në një publikim të dokumenteve gjyqësore në vitin 2024. Princi britanik Andrew, ish-Presidenti i SHBA-së Bill Clinton dhe Michael Jackson ishin midis bashkëpunëtorëve, miqve dhe viktimave të supozuara të emëruara në 900 faqet që u zbuluan. Si ish-presidenti i SHBA-së ashtu edhe familja mbretërore britanike mohojnë çdo njohuri për krimet e Epstein.

Publikimi i dokumenteve lidhen me rastin e ish-të dashurës së Epstein, Ghislaine Maxwell, e cila po vuan 20 vjet burg për trafikim seksual të fëmijëve.

A ekziston një listë e klientëve të Epstein?

Është sugjeruar që dosjet e pazbuluara të Epstein mund të përmbajnë një të ashtuquajtur listë klientësh që mund të implikojë bashkëpunëtorë të profilit të lartë përveç Maxwell në operacionin e tij kriminal.

Në memon e tyre në korrik, Departamenti i Drejtësisë dhe FBI deklaruan se nuk ekzistonte një listë e tillë. Megjithatë, teoritë e konspiracionit vazhdojnë. Deklarata e departamentit të drejtësisë se nuk kishte listë klientësh duket se kundërshtoi komentet në fillim të vitit.

Kur u pyet nga intervistuesi i Fox News në lidhje me listën e përfolur në shkurt, Pami Bondi u përgjigj: “Është në tavolinën time tani për ta shqyrtuar.”

Bondi më vonë sqaroi se ajo kishte qenë duke iu referuar dosjeve të përgjithshme në çështjen Epstein.

Çfarë dimë për marrëdhënien Trump/Epstein?

Trump dhe Epstein kanë qenë miq për disa vite, duke mbajtur një rreth të ngjashëm. Dosjet e publikuara më parë tregojnë se të dhënat e Trump ishin në të ashtuquajturin libër të zi të kontakteve të Epstein. Regjistrat e fluturimeve gjithashtu treguan Trump në aeroplanin e Epstein në disa raste.

Ata u fotografuan së bashku në evente elitare në vitet 1990 dhe fotot e publikuara së fundmi nga CNN tregojnë Epstein të pranishëm në dasmën e Trump me ish-gruan Marla Maples.

Në vitin 2002, Trump e përshkroi Epstein si një “djalë të mrekullueshëm”. Epstein më vonë do të theksonte: “Unë isha miku më i ngushtë i Donald për 10 vjet”. Sipas Trump, ata u grindën në fillim të viteve 2000, dy vjet para se Epstein të arrestohej për herë të parë. Deri në vitin 2008, Trump po thoshte se nuk kishte qenë “një fans i tij”.

Shtëpia e Bardhë kohët e fundit ka sugjeruar se konfliktet e tyre ishin të lidhura me sjelljen e Epstein dhe se “presidenti e nxori nga klubi i tij për shkak se ishte i bezdisshëm”. Ndërkohë,”Washington Post” ka sugjeruar se prishja e marrëdhënies së tyre ishte për shkak të rivalitetit të tyre për disa pasuri të paluajtshme në Florida.

Pse njerëzit janë kaq të interesuar për Epstein?

Anëtarët e flaktë të lëvizjes MAGA të Trump kanë besuar prej kohësh se zyrtarët po fshehin të vërteta kyçe rreth jetës dhe vdekjes së Epstein. Në njërën nga teoritë e konspiracionit të shtyra nga disa ndikues të MAGA, Epstein ishte një agjent i qeverisë izraelite.

Ka disa pyetje pa përgjigje rreth Epstein të ndara edhe nga popullata e gjerë, veçanërisht pse atij iu dha një dënim kaq i butë në Florida, nëse ai dhe Maxwell po vepronin vërtet vetëm dhe si iu lejua atij të merrte jetën e tij në burg.

Trump dhe ekipi i tij i frynë këto teori kur kandidonin për poste, por tani që janë në pushtet, e kanë gjetur veten të paaftë të bindin bazën e mbështetësve të tyre se nuk ka më pyetje për t’u përgjigjur.