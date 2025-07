E rëndë/ Turisti gjerman godet me jet ski pushuesen në Durrës

Një tjetër incident i rëndë ka ndodhur në bregdetin shqiptar, ku një turist gjerman ka goditur me një mjet jet ski një pushuese 61-vjeçare.

Ngjarja ka ndodhur në bregdetin e Durrësit, në zonën e lagjes 13, ku një 22-vjeçar gjerman, me inicialet A.N., ka humbur kontrollin e mjetit dhe aksidentalisht ka përplasur pushuesen S.I., 61 vjeçe.

Policia ka nisur një procedim penal ndaj të riut, banues në Gjermani. Në lidhje me po të njetën ngjarje është proceduar dhe pronari i mjetit jet ski, 48-vjeçari me inicialet A.T., banues në Durrës