Takimi Trump- Zelensky/ Putini nuk kishte vend në tavolinë, por zëri i tij dëgjohej ende
Presidenti rus Vladimir Putin nuk ishte i pranishëm në tryezën e bisedimeve mes Presidentit amerikan Donald Trump, liderëve evropianë dhe Presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky këtë pasdite, por ndikimi dhe prania e tij u ndjen qartë.
“Unë e njoh prej kohësh dhe gjithmonë kam pasur një marrëdhënie shumë të mirë me të. Mendoj se edhe Presidenti Putin dëshiron një zgjidhje. Do ta shohim.”– tha Trump për homologun e tij rus.
Edhe pse Trump dukej sikur fliste në emër të Putinit, shumica e liderëve evropianë të mbledhur në Shtëpinë e Bardhë të hënën nuk e përmendën atë me emër.
Ndërsa Putin mbetet figura qendrore që mund të përcaktojë fatin e Ukrainës, ende nuk është e qartë nëse ai është vërtet i përkushtuar ndaj arritjes së një marrëveshjeje paqeje, siç ka lënë të nënkuptohet shpesh Trump, apo thjesht po përpiqet të fitojë kohë, siç dyshojnë shumë kritikë.
Trump deklaroi se priste zhvillimin së shpejti të një takimi trepalësh mes Rusisë, Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara. Por pyetja se kur mund të ndodhë ky takim mbart më shumë rëndësi sesa thjesht kohën. Ajo flet për nivelin e seriozitetit të Putinit në lidhje me negociatat për përfundimin e luftës. Trump u shpreh me optimizëm, por gjithashtu la hapësirë për të pranuar një rezultat të pasigurt.
“Është e mundur që kjo të mos realizohet. Por nga ana tjetër, është po aq e mundur që të ndodhë. Ne duhet të japim më të mirën tonë. Kjo është gjithçka që mund të bëjmë.”- tha ai.