“Takimi Putin-Zelenski, brenda dy javëve”, Merz: Presidenti rus ra dakord pas telefonatës me Trump
Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 08:55
Bota
Presidenti rus, Vladimir Putin, ka rënë dakord të takohet me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelenski brenda dy javëve të ardhshme gjatë një telefonate me Presidentin amerikan Donald Trump, tha kancelari gjerman Friedrich Merz.
Vendi i zhvillimit të takimit ende nuk është përcaktuar, u tha Merz gazetarëve të hënën në mbrëmje.
Ai theksoi se një samit i tillë duhet të përgatitet mirë, por shtoi se nuk e di nëse Putini “do të ketë guximin” të marrë pjesë në një samit të tillë.