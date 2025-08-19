LEXO PA REKLAMA!

Zbulohet laborator droge në Yzberisht, sekuestrohen kanabis, kokainë dhe armë, në pranga 61-vjeçari

Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 08:39
Aktualitet

Zbulohet laborator droge në Yzberisht, sekuestrohen kanabis, kokainë

Pas disa muajsh hetime me metoda proaktive, Seksioni për Hetimin e Narkotikëve në drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë finalizoi operacionin policor të koduar “Shape”, duke zbuluar në Yzberisht një banesë të përshtatur për përgatitjen e lëndëve narkotike.

Në banesën e 61-vjeçarit Sh. K., i arrestuar në flagrancë, u gjetën dhe u sekuestruan:

• rreth 17 kilogramë kanabis (çokollatë), i ndarë në 69 paketime,
• 22.5 litra vaj kanabisi,
• rreth 65 gramë kokainë,
• 1 armë zjarri pistoletë,
• 1 armë gjahu.

Sasia e drogës dhe vajit të kanabisit, me vlerë të përllogaritur rreth 500 mijë euro, dyshohet se përgatitej në trajta dhe forma të ndryshme për shitje.

Nga hetimet paraprake, dyshohet se 61-vjeçari siguronte sasi të mëdha kanabisi dhe kokaine, të cilat i përpunonte dhe i shpërndante në zonën e Yzberishtit.

Policia po vijon hetimet për dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.

