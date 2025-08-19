Çfarë u diskutua në takimin Trump-Zelenski? Momentet pikante mes dy liderëve në Shtëpinë e Bardhë
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, u rikthye në Shtëpinë e Bardhë të hënën për t’u takuar me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, për bisedime të reja që synojnë t’i japin fund luftës në Ukrainë.
Disa udhëheqës evropianë gjithashtu anuluan planet e tyre për të marrë pjesë në takim, disa ditë pasi Trump u takua me presidentin e Rusisë, Putin, në Alaska, për një samit që dështoi të sillte një armëpushim.
Ja disa nga pikat kryesore të takimeve në Uashington.
Zelensky nis ofensivën e sharmit
Duke pasur parasysh vizitën e tij të fundit të hidhur në Zyrën Ovale në shkurt, presidenti ukrainas bëri shumë përpjekje për të qenë kolegjial dhe për të sharmuar mikpritësit e tij amerikanë – duke përfshirë një mori gjashtë “falënderimesh” brenda minutave të para të takimit.
Herën e fundit që ishte në Shtëpinë e Bardhë, Zelensky u qortua nga Zëvendëspresidenti JD Vance për një mungesë të perceptuar mirënjohjeje për mbështetjen e SHBA-së për Ukrainën gjatë luftës.
Një tjetër pikë polemike në takimin e shkurtit – veshja e Zelensky-t – gjithashtu u rikthye.
Këtë herë, Zelensky ishte veshur me një kostum të errët në vend të veshjes së tij tradicionale ushtarake, dhe u duk mirë i përgatitur me një shaka kur u pyet për veshjen e tij nga i njëjti gazetar, i cili më parë e kishte kritikuar atë për mosveshjen e kostumit në Zyrën Ovale.
Pasi gazetari i tha se dukej “i mrekullueshëm”, Zelensky iu përgjigj duke thënë se kishte veshur “të njëjtin kostum” si herën e fundit, duke shkaktuar të qeshura nga gazetarët, Trump dhe zyrtarë të tjerë në dhomë.
“Siç e shihni, u ndërrova”, shtoi ai.
Zelensky gjithashtu u përpoq të përfshinte familjen e Trump gjatë takimit, duke i dhënë presidentit amerikan një letër nga Zonja e Parë e Ukrainës, Olena Zelenska për t’ia dorëzuar Melania Trump.
“Nuk është për ty – për gruan tënde”, tha ai.
Dorëzimi i letrës vjen vetëm disa ditë pasi Trump i dorëzoi personalisht një letër nga Melania, Vladimir Putin ndërsa ishte në Alaska, në të cilën ajo i bëri thirrje Putinit të mbronte “pafajësinë” e fëmijëve dhe “të ushqente shpresën e brezit të ardhshëm”.
“Ajo e sheh pikëllimin”, tha Trump për letrën e gruas së tij drejtuar Putinit.
“Ajo do të donte ta shihte të mbaronte. Dhe e thotë shumë hapur, me shumë krenari dhe me hidhërim të madh, sepse kaq shumë njerëz janë vrarë”, shtoi ai.
Trump lë të kuptohet për garancitë e sigurisë
Një nga pyetjet që iu bënë Zelensky ishte se çfarë do t’i duhej nga SHBA-ja për të garantuar sigurinë e vendit të tij. A ishin trupa, inteligjencë, pajisje?
Në një moment që përcolli ndjenjën e urgjencës që ai me sa duket u përpoq ta shtypte gjatë pjesës më të madhe të konferencës për shtyp, Zelensky u përkul përpara në karrigen e tij dhe tha, me theks: “Gjithçka”.
“Ne kemi nevojë për një ushtri të fortë ukrainase”, shtoi ai.
“Bëhet fjalë për armë, njerëz, misione trajnimi dhe inteligjencë”, theksoi lideri ukrainas.
I shtyrë për këtë nga gazetarët, Trump bëri disa referenca për garancitë e sigurisë për Kievin.
Ai tha se Evropa do të ishte “vija e parë e mbrojtjes” për Ukrainën, por premtoi të ishte gjithashtu “e përfshirë”.
“Ne do t’u japim atyre mbrojtje të mirë”, tha presidenti në një moment.
Ky është qëndrimi më i vendosur që Trump ka shprehur ndonjëherë për çështjen e garancive të sigurisë, të cilat në përgjithësi shihen si parësore për çdo lloj marrëveshjeje me Rusinë.
Të hënën, presidenti amerikan tha se gjatë samitit të javës së kaluar në Alaskë, Putini kishte pranuar se do të kishte garanci sigurie për Ukrainën si pjesë e çdo marrëveshjeje paqeje.