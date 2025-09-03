Aksident në Fier/ Përplasen dy automjete, plagoset 31-vjeçarja
Një aksident ka ndodhur paraditen e sotme në Fier në vendin e quajtur “Pushimi i shoferit” ku dy automjete janë përplasur me njëri-tjetrin.
Njoftim i Policisë:
Informacion paraprak/Rreth orës 09:00, në vendin e quajtur “Pushimi i shoferit”, automjeti me drejtues shtetasin E. M., 28 vjeç, është përplasur me automjetin me drejtuese shtetasen Q. B., 31 vjeçe.
Si pasojë, është dëmtuar 31-vjeçarja, e cila është në kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Fierit, për veprime të mëtejshme.