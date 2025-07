Shtëpia e Bardhë shënjestron Harvardin: Mund të humbasë financimin federal

Administrata Trump ka informuar Universitetin e Harvardit se hetimi i saj ka zbuluar se trajtimi i studentëve hebrenj dhe izraelitë nga institucioni ka shkelur ligjet federale për të drejtat civile, raportoi Wall Street Journal.

Raporti citoi një letër të dërguar të hënën Presidentit të Harvardit, Alan Garber, ku thuhej se nëse “ndryshime thelbësore” nuk zbatohen menjëherë, universiteti do të humbasë “të gjitha fondet federale” dhe “marrëdhënia e tij me qeverinë federale do të vazhdojë të preket”.

Reuters nuk mundi ta konfirmonte raportin e gazetës.

Trump ka thënë se po përpiqet të detyrojë ndryshime në Harvard dhe universitete të tjera kryesore të SHBA-së, sepse i sheh ato si bastione të antisemitizmit dhe “ideve të zgjuara të krahut të majtë”.